Antonio Mohamed asume su rol como favorito en la CONCACAF y ya piensa en Los Ángeles FC

Después de que el Toluca venciera al LA Galaxy por marcador de 0 a 3 en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el estratega, Antonio Mohamed, ya piensa en el juego de semifinales contra Los Ángeles FC, admitiendo que no será un partido sencillo para los Diablos.

Estamos muy contentos, creo que fuimos superiores al rival. Pudimos hacer un gol más, pero creo que es justo. En 15 días vamos a volver; es un rival diferente, pero intentaremos estudiarlo bien y venir a hacer un gran partido. Tenemos la ventaja de cerrar en casa, que es muy importante

Hoy demostramos una intensidad importante, fuimos superiores. Escuché decir que era por la altura. Nosotros venimos a demostrar que no es por la altura, que el equipo es un equipo serio que se merece respeto porque en todas las canchas juega con la misma intensidad y humildad

Mohamed también asumió el rol de favorito para ganar el torneo de la CONCACAF, pues es un objetivo del equipo que tienen este semestre.

Sabemos desde principio de torneo que somos candidatos, asumimos el rol y no nos quitamos la presión de buscar ese título. A principios de torneo dijimos que era el objetivo principal que teníamos y ahora estamos a dos pasos

Antonio Mohamed previo al partido de Copa de Campeones | MEXSPORT

¿Por qué no jugó Alexis Vega?

Antonio Mohamed habló respecto a Alexis Vega; el técnico del Toluca consideró que era mejor darle algo de descanso por el desgaste de partidos entre los Diablos y la Selección Mexicana.

Preferimos guardarlo para el fin de semana porque venía con carga de dos partidos seguidos. Como el partido, sentíamos que estaba la serie casi liquidada; preferimos guardarlo

Alexis Vega no ha podido ser la solución de los Diablos | MexSport

El estratega argentino también resaltó la noticia importante de la noche: el regreso de Marcel Ruiz, sobre quien Mohamed destacó que dejó buenas sensaciones.

Buenas sensaciones, jugó unos minutos, hoy buscamos eso

Así que hay que seguir confiando en que todo esté bien