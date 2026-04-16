¡Está de regreso! Marcel Ruíz a la banca en el Toluca vs Galaxy

Marcel Ruiz amenazó y cumplió. El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca saltó a la banca del equipo para el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, ante el L.A. Galaxy de la MLS.

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7

¿Qué tiene Marcel?

Durante el juego entre Toluca y San Diego, el mediocampista sufrió un mal paso y tuvo una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Tras confirmarse, Ruiz no solo quedó como baja del equipo de Liga MX, sino también de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

Ante la especulación, el jugador y los médicos del Toluca aseguraron que no fue una ruptura completa, sino parcial, por lo que el mediocampista podría tomar la decisión arriesgada de volver al campo antes de lo esperado.

Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Tras una extensa revisión y con el jugador en toda la disposición de jugar, Antonio Turco Mohamed y su cuerpo técnico decidieron que Marcel podría llegar a la banca de los Diablos para la vuelta de los Cuartos ante L.A. Galaxy.

Participación de Marcel en duda

El posible regreso de Marcel Ruiz a la convocatoria del Toluca representa una de las noticias más relevantes para el conjunto escarlata en este tramo decisivo del torneo internacional. Luego de semanas de incertidumbre por su estado físico, el mediocampista volvió a figurar entre las opciones de Mohamed.

Aunque inició el encuentro desde la banca, la sola presencia del futbolista mexicano generó expectativa entre la afición y el cuerpo técnico. Su recuperación fue seguida de cerca debido a la importancia que tiene en el esquema del equipo, especialmente por su capacidad para generar juego en el mediocampo y aportar equilibrio en momentos de alta exigencia.

Toluca previo al duelo ante L.A. Galaxy I MEXSPORT

El cuerpo médico del club trabajó de forma progresiva para evitar riesgos mayores, considerando que la prioridad era no comprometer la estabilidad de la rodilla. Sin embargo, la evolución favorable permitió que el jugador pudiera integrarse antes de lo previsto, una situación que también fue respaldada por el propio Marcel, quien mostró disposición para regresar a la actividad competitiva.

Ahora, la decisión final sobre su participación dependerá del desarrollo del partido y de las necesidades del equipo. El posible ingreso de Marcel Ruiz no solo marcaría su regreso oficial tras la lesión, sino que también podría convertirse en un factor determinante para Toluca en su intento por avanzar en la Concacaf Champions Cup.