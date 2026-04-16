¡Caminando a Semifinales! Toluca golea a Galaxy y sueña con el doblete

No les bastó con golearlos en casa, tuvieron que hacerlo también de visita. Toluca consiguió su pase a Semifinales tras conseguir una importante victoria de 7-2 global ante Galaxy. Ahora tiene en la mira a otro equipo angelino de cara a la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con dos goles del héroe del partido de Ida, Paulinho, los Diablos Rojos reafirmaron su ventaja en el marcador. Ahora, por primera vez desde la temporada 2009-10 el equipo mexiquense peleará por acceder al partido por el título.

Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Caminando a Semifinales

Tras haber conseguido una ventaja de dos goles en el partido de Ida en el Nemesio Diez, Toluca tenía prácticamente amarrado su lugar en la siguiente fase, sin embargo, reafirmaron su dominio sobre los angelinos, tras sólo 10 minutos de iniciado el juego.

Marcelo Gallardo, uno de los jugadores clave de los Diablos Rojos apareció una vez más. El seleccionado mexicano decidió lanzar un disparo de fuera del área, mismo que terminó entrando en el ángulo superior para poner el 5-2 global. Este tanto obligaba al Galaxy a ganar por tres goles para pasar.

Marcelo Gallardo festejando un gol ante Galaxy | MEXSPORT

Paulinho y su doblete

Galaxy intento volcar el partido a su favor buscando los tres goles que los mandara a la siguiente fase del torneo, sin embargo, el goleador de los Diablos Rojos apareció en dos ocasiones en un lapso de cinco minutos para poder sentenciar el partido y mandar a su equipo a Semifinales.

Paulinho, quien en la Ida marcó un hat-trick, anotó dos veces más. Primero al minuto 57 concretó una gran jugada colectiva para el 2-6 global y cinco minutos más tarde definió de gran forma tras un balón filtrado de de Castro para poner el último clavo en el ataúd del Galaxy.

Paulinho marcó cinco goles ante Galaxy en la Copa de Campeones de la concacaf | MEXSPORT

Con las miras en LAFC

Ahora, con su boleto a Semifinales, Toluca deberá despachar a su tercer equipo californiano en el torneo en busca de conseguir su pase a la Final del torneo. En Octavos de Final eliminó a San Diego, en Cuartos se impuso ante Galaxy y ahora se medirá ante Los Angeles FC.