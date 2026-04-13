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Futbol

Hugo González y Everardo López hablan del partido: "Es un sabor amargo"

Hugo González en el partido ante San Luis l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 23:40 - 12 abril 2026
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El arquero cañonero y el defensa hablaron de las conclusiones que les dejó el encuentro ante Atlético de San Luis

Hugo González, portero de Toluca, se llevó un empate junto con su equipo por marcador de 1-1 ante Atlético de San Luis. La jugada final del partido que culminó en un penal cobrado por Joao Pedro fue el tema central del encuentro por la polémica que generó.

Hugo González celebra el gol ante San Luis l MEXSPORT

El guardameta potosino habló para las cámaras de los medios y resaltó los aspectos más importantes del partido, en compañía del zaguero Everardo López.

"Es un sabor amargo por la situación , pero en términos generales fue un buen partido con todas las rotaciones que tuvimos", declaró el portero.

González fue cuestionado sobre la jugada del penal y cuál fue su opinión de la marcación de la pena máxima.

"No la he visto, la jugada la confirmaron desde arriba, al final el árbitro es el que debe de tomar una decisión y cuando la jugada no es clara debe de entrar el criterio." concluyó el cancerbero de los Diablos Rojos.

"Estamos un poco dolidos": Everardo López habla tras el empate con los potosinos
Everardo López en un calentamiento con Toluca l MEXSPORT

El central de los Choriceros, Everardo López, también compartió ante los medios de comunicación su forma de ver el empate amargo ante Atlético de San Luis.

"Estamos un poco dolidos, obviamente la victoria nos hubiera dado para adelante, pero toca afrontarlo y seguir", declaró el zaguero.

Mencionó que hay que seguir trabajando y prepararse ahora para el duelo ante LA Galaxy en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

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