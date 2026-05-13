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“Yo no he lastimado a mi gente”; El Chapo Guzmán pide otra vez regresar a México

El exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró que no tuvo un juicio justo en Estados Unidos y responsabilizó al gobierno mexicano de hechos violentos./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:15 - 13 mayo 2026
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Joaquín El Chapo Guzmán envió una nueva carta al juez Brian Cogan para pedir nuevamente su extradición a México

Joaquín El Chapo Guzmán volvió a enviar una carta a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde insistió en su petición para regresar a México mediante la aplicación de la cláusula de extradición.

La nueva misiva, escrita a mano y en inglés, fue fechada el pasado 7 de mayo desde la prisión de máxima seguridad de Colorado, donde actualmente cumple condena. El documento fue recibido este 13 de mayo por la corte encabezada por el juez Brian Cogan.

Joaquín El Chapo Guzmán volvió a pedir su extradición a México en una nueva carta enviada a Nueva York./ AP

En el escrito, el exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró nuevamente que durante su proceso judicial en Estados Unidos no se respetaron sus derechos y sostuvo que fue condenado sin pruebas suficientes relacionadas con delitos cometidos en territorio estadounidense.

Además, Guzmán volvió a responsabilizar al gobierno mexicano por distintos hechos violentos registrados en el país y negó haber causado daño a la población.

¿Qué dijo El Chapo Guzmán en su nueva carta?

En una parte de la carta enviada al juez Brian Cogan, Guzmán escribió:

“En mi país yo no he lastimado a mi gente. El gobierno de México ha lastimado a mi gente con armas y además los ha asesinado y me ha culpado a mí por ello”.

El exnarcotraficante también señaló que busca que se respeten sus derechos bajo las leyes internacionales y estadounidenses, además de reiterar que desea ser trasladado nuevamente a México.

La nueva carta de El Chapo fue enviada desde la prisión de máxima seguridad en Colorado./ X: @arturoangel20

De acuerdo con información de la Corte Federal, esta sería la séptima carta enviada por Guzmán en un periodo de aproximadamente tres semanas, todas relacionadas con peticiones sobre su proceso y su situación legal.

Brian Cogan ya rechazó solicitudes anteriores

Hace apenas unos días, el juez Brian Cogan respondió a varias solicitudes hechas previamente por El Chapo Guzmán y determinó que las peticiones no tenían fundamento legal suficiente.

Entre los requerimientos rechazados se encontraban precisamente sus intentos por obtener una extradición o revisar aspectos de su sentencia en Estados Unidos.

Pese a ello, Guzmán insistió nuevamente en su postura y aseguró en la reciente carta que incluso está dispuesto a renunciar a ciertas protecciones legales con tal de concretar su regreso a México.

El narcotraficante acusó al gobierno mexicano de ser responsable de hechos violentos./ AP

Actualmente, Joaquín Guzmán Loera permanece recluido en la prisión federal de supermáxima seguridad ADX Florence, en Colorado, considerada una de las cárceles más seguras de Estados Unidos.

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