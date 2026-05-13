¿Los brotes de hantavirus cumplen una predicción de Baba Vanga?

El nombre de Baba Vanga volvió a viralizarse luego de que en distintos países se encendieran alertas sanitarias por recientes brotes de virus, entre ellos el hantavirus detectado en pasajeros del crucero MV Hondius durante abril pasado.

Las conversaciones crecieron principalmente en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir publicaciones y videos asegurando que la famosa vidente búlgara habría hablado años atrás sobre enfermedades que afectarían a distintas partes del mundo tras grandes cambios climáticos y sanitarios.

El tema tomó fuerza después de que autoridades internacionales implementaran medidas especiales de vigilancia y aislamiento para personas relacionadas con el brote detectado en el crucero turístico, donde incluso se reportaron personas fallecidas.

Usuarios relacionaron los brotes recientes con antiguas teorías atribuidas a Baba Vanga./ Pixabay

Al mismo tiempo, también se registró un brote gastrointestinal en Cabo Verde, situación que aumentó las especulaciones en internet y llevó a muchas personas a relacionar ambos casos con antiguas teorías sobre Baba Vanga.

¿Qué relación hacen usuarios entre Baba Vanga y el hantavirus?

En publicaciones que circulan en plataformas digitales, algunas personas aseguran que Baba Vanga habría advertido sobre enfermedades desconocidas que aparecerían por cambios extremos en el planeta y afectarían a miles de personas.

A partir de esas interpretaciones, usuarios comenzaron a vincular el tema con el hantavirus y otros brotes recientes, aunque hasta ahora no existe ningún documento oficial o prueba que confirme esas supuestas predicciones.

Las teorías también retomaron comentarios sobre posibles crisis sanitarias y fenómenos globales que desde hace años forman parte de las historias atribuidas a la vidente búlgara.

El brote detectado en el crucero MV Hondius encendió la vigilancia sanitaria internacional./ X

Sin embargo, especialistas recordaron que este tipo de contenidos suelen difundirse sin contexto y no tienen respaldo científico, por lo que pidieron evitar compartir información falsa o alarmista relacionada con enfermedades.

Autoridades mantienen monitoreo por posibles contagios

Mientras en internet crecían las especulaciones, autoridades de salud reforzaron la vigilancia epidemiológica por el hantavirus en distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que todavía podrían aparecer más casos debido al periodo de incubación del virus, aunque aclaró que el riesgo para la población mundial sigue siendo considerado bajo.

En México, la Secretaría de Salud emitió recientemente un Aviso Epidemiológico para reforzar la detección de posibles casos y mantener vigilancia en hospitales, laboratorios y unidades médicas del país.

Especialistas pidieron evitar compartir desinformación sobre enfermedades y supuestas profecías./ Pixabay