¿Cómo saber si tu casa está en riesgo de inundarse en CDMX? Así puedes consultar el mapa oficial

Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México han provocado encharcamientos, afectaciones viales y daños en viviendas, por lo que muchas personas se preguntan si su casa se encuentra en una zona con riesgo de inundación. Especialistas señalan que existen herramientas oficiales y señales visibles que ayudan a identificar posibles peligros antes de una emergencia.

El académico de la Universidad Iberoamericana, José Alberto Lara Pulido, explicó que el problema no depende únicamente de tormentas intensas, sino también del crecimiento urbano desordenado y la pérdida de áreas naturales que antes absorbían el agua de lluvia.

“La problemática no es sólo que llueva mucho, sino cómo construimos nuestras ciudades”, señaló el especialista.

Las lluvias intensas en CDMX han provocado inundaciones y afectaciones en distintas colonias de la capital. / X: @SGIRPC_CDMX

¿Cómo saber si mi casa está en riesgo de inundarse?

Una de las principales recomendaciones es consultar el Atlas de Riesgos de la CDMX, una plataforma oficial donde la ciudadanía puede revisar si su colonia o calle presenta antecedentes de inundaciones o encharcamientos severos. Para realizar la consulta se debe: Ingresar al portal oficial del Atlas de Riesgos de la CDMX. Seleccionar la opción de mapas o indicadores. Escribir la dirección o colonia en el buscador. Revisar el nivel de riesgo identificado en la zona. El sistema muestra distintos niveles de peligro mediante colores, desde riesgo bajo hasta muy alto.

Hundimientos, coladeras saturadas y acumulación de agua pueden ser señales de riesgo en viviendas. / iStock

Señales que podrían indicar riesgo de inundación

Especialistas también recomiendan observar ciertas condiciones físicas en las viviendas y alrededores que pueden funcionar como señales de alerta. Entre ellas destacan: Hundimientos o grietas en calles y casas.

Acumulación constante de agua incluso con lluvias ligeras.

Cercanía con barrancas, cauces naturales o zonas bajas.

Saturación frecuente del drenaje durante tormentas. José Alberto Lara Pulido advirtió que muchas zonas de la capital enfrentan problemas porque la infraestructura hidráulica ya opera al límite de su capacidad.

El exceso de concreto agrava las inundaciones

Otro de los factores que aumenta el riesgo es la pérdida de superficies permeables en la ciudad. La expansión urbana y el exceso de pavimento impiden que el suelo absorba el agua de lluvia, provocando que grandes cantidades terminen rápidamente en el drenaje.

De acuerdo con especialistas, esta situación se ha vuelto más visible durante lluvias extraordinarias relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos y cambio climático.

La temporada de lluvias apenas comienza y expertos alertan sobre posibles afectaciones en zonas de CDMX. / iStock

Basura y coladeras tapadas empeoran el problema

Autoridades y expertos coinciden en que la basura acumulada en calles y coladeras sigue siendo uno de los factores que más contribuyen a las inundaciones en la capital. Entre las recomendaciones para reducir riesgos destacan: No tirar basura en la vía pública .

Evitar desechar aceites y grasas en el drenaje.

Mantener limpias coladeras cercanas a las viviendas.

Contar con un plan familiar de emergencia.

Resguardar documentos importantes en bolsas herméticas.

Autoridades llaman a mantenerse informados

Especialistas recomendaron seguir reportes meteorológicos y avisos oficiales de Protección Civil durante la temporada de lluvias, especialmente en alcaldías con antecedentes de inundaciones y hundimientos.