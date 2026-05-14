¿Tu hijo recibe la beca Rita Cetina? Así puedes revisar el estatus

Miles de madres, padres y tutores en México continúan pendientes del proceso de validación de la Beca Rita Cetina, uno de los programas impulsados por el Gobierno Federal para apoyar económicamente a estudiantes de educación básica. Aunque el registro se realizó durante marzo de 2026, muchas familias todavía tienen dudas sobre si la solicitud fue aceptada correctamente o si aún permanece en revisión.

La incertidumbre creció debido a que algunos usuarios esperaban recibir mensajes, correos electrónicos o llamadas de confirmación tras completar el trámite. Sin embargo, las autoridades educativas aclararon que el seguimiento puede realizarse directamente desde internet a través del portal oficial del programa.

Actualmente, el sistema ya permite consultar el estatus del registro utilizando la cuenta Llave MX que madres y padres generaron durante el proceso de inscripción. Desde ahí se puede verificar si la solicitud continúa activa o si existe algún problema con los documentos cargados.

Muchas familias todavía tienen dudas sobre si la solicitud fue aceptada para tener acceso a la Beca Rita Cetina / Especial

Así puedes revisar el estatus de la beca Rita Cetina

Las familias que realizaron el trámite pueden ingresar al sistema oficial para consultar el avance del proceso de manera sencilla y rápida desde cualquier dispositivo con internet.

Para hacerlo, únicamente deben seguir estos pasos: Entrar a la página oficial de la Beca Rita Cetina.

Iniciar sesión con la cuenta Llave MX.

Colocar el mismo usuario y contraseña utilizados durante el registro.

Dirigirse al apartado “Estudiante”.

Seleccionar el nombre del menor registrado.

Una vez dentro del sistema aparecerá el estatus actualizado del trámite. Los mensajes más comunes que pueden visualizarse son: “Registro exitoso”

“Pendiente de validación”

Las autoridades educativas aclararon que el seguimiento puede realizarse directamente desde la página del programa social / Magnific

En ambos casos, las autoridades señalaron que el trámite continúa activo y que la solicitud sigue en proceso dentro del programa social.

¿Cuánto dinero entrega la beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina está enfocada principalmente en apoyar a estudiantes de preescolar y primaria para ayudar a cubrir gastos escolares como útiles, uniformes, materiales y otras necesidades relacionadas con la educación básica.

El apoyo económico consiste en 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante registrado correctamente dentro del programa.

La entrega de las tarjetas de la Beca está por llegar en los próximos días / Redes Sociales

Por ejemplo: 1 estudiante registrado = 2 mil 500 pesos anuales

2 estudiantes registrados = 5 mil pesos anuales

El recurso será entregado mediante el Banco del Bienestar, institución encargada de dispersar los apoyos sociales del Gobierno Federal.