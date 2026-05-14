“Es una campaña orquestada”: Florentino Pérez asegura que quieren influir en el Real Madrid

El Real Madrid vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años y Florentino Pérez decidió salir a responder públicamente. En una entrevista exclusiva con Josep Pedrerol para el programa El Chiringuito de Jugones, el mandatario merengue habló sobre las críticas que ha recibido tras la temporada del llamado “Nadaplete” del club blanco.

Durante la conversación, Florentino fue contundente al asegurar que existe una campaña en su contra y contra el club.

“Es una campaña orquestada de alguien que quiere influir en el Madrid”, declaró el presidente madridista, quien además defendió su continuidad al frente de la institución.

¿CÓMO EXPLICAR EL “NADAPLETE” DEL REAL MADRID?🤔🏆❌



“Es una campaña orquestada de alguien que quiere influir en el Madrid”: 🗣️ Florentino Pérez. #ChiringuitoXFox pic.twitter.com/8gjDxTWgNV — FOX (@somos_FOX) May 14, 2026

Florentino Pérez asegura que quieren sacarlo del Real Madrid

El dirigente español señaló que las críticas recientes no reflejan la realidad del club y afirmó que muchos sectores buscan debilitar su imagen para afectar al Real Madrid desde el exterior. Incluso, Florentino dejó claro que no tiene intención de abandonar el cargo pese al complicado cierre de temporada.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Durante la conversación, el presidente también mencionó que la temporada pasada consiguieron títulos importantes, pero ahora parece que la responsabilidad es ganar la Champions y LaLiga, algo que muchos clubes de Europa no consiguen.

Eso ya no vale, lo único que vale es ganar la Champions o LaLiga. Entonces se tiene que suicid** media Europa todos los equipos: El Bayern Múnich, PSG, Manchester United, el City

Las declaraciones llegan apenas días después de la polémica rueda de prensa en la que Florentino convocó elecciones y también cargó contra diversos medios de comunicación por las críticas hacia su gestión.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

La entrevista con Pedrerol aumenta la polémica en España

La aparición de Florentino Pérez con Pedrerol generó un enorme revuelo en España, especialmente después de las declaraciones del presidente madridista contra periodistas y medios de comunicación. Incluso, algunos sectores criticaron el tono utilizado por el mandatario durante sus recientes apariciones públicas.

El presidente busca calmar toda la oleada de críticas alrededor de los malos resultados que ha presentado el equipo las últimas temporadas, por lo que la situación deportiva del Real Madrid sigue bajo la lupa; con los rumores de la posible llegada de Mourinho al banquillo blanco, los Merengues buscan cerrar la campaña lo mejor que se pueda.