Real Madrid vs Real Oviedo: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 36 de LaLiga?

El Real Madrid llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos en sus últimas cinco presentaciones, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. En su partido más reciente, el equipo blanco cayó ante el Barcelona (2:0) el 10.05.2026, tras haber vencido previamente al Espanyol (0:2) el 03.05.2026 y empatado con el Real Betis (1:1) el 24.04.2026. También registraron un triunfo ante el Deportivo Alavés (2:1) el 21.04.2026 y una ajustada derrota en la Champions League frente al Bayern Munich (4:3) el 15.04.2026. Por su parte, el Real Oviedo presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos vienen de igualar sin goles ante el Getafe (0:0) el 10.05.2026, después de sufrir derrotas contra el Real Betis (3:0) el 03.05.2026 y el Elche (1:2) el 26.04.2026. Sus resultados anteriores incluyen un empate con el Villarreal (1:1) el 23.04.2026 y una sólida victoria ante el Celta Vigo (0:3) el 12.04.2026. Este enfrentamiento es crucial para las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones de LaLiga.

En el registro histórico reciente entre ambos clubes, el Real Madrid domina con una victoria, sin que se hayan producido empates o derrotas adicionales en los datos suministrados. El último enfrentamiento directo tuvo lugar el 24.08.2025 en el marco de LaLiga, donde el conjunto madrileño se impuso con autoridad al Real Oviedo con un resultado final de 0:3.

Vinicius Jr, Real Madrid| AP

El análisis de las figuras principales destaca a Arda Guler por parte del Real Madrid y a Haissem Hassan en las filas del Real Oviedo. Guler, el joven talento turco, se ha consolidado como una pieza creativa fundamental en el esquema de su equipo, aportando visión de juego y desequilibrio en el último tercio del campo. En el bando visitante, Hassan representa la principal amenaza ofensiva gracias a su capacidad para generar peligro por las bandas, siendo un jugador determinante en la transición y el ataque del conjunto ovetense. Ambos futbolistas llegan como los jugadores con mejores estadísticas de sus respectivas plantillas para este duelo en el Santiago Bernabéu.

Banderín de tiro de esquina con el escudo del Real Oviedo | X: @RealOviedo

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