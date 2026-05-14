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Futbol

¿Dónde ver el Al-Qadisiya vs. Al-Hazm? Fecha, hora y transmisión

El mexicano se lució en esta jornada y pide un lugar en la lista del Vasco Aguirre para el Mundial
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:09 - 13 mayo 2026
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El Prince Saud bin Jalawi Stadium será el lugar donde Atlético de Madrid y Celta de Vigo colisionen en compromiso correspondiente a la penúltima fecha de la Primera División de Arabia Saudita

Al-Qadisiya se enfrentará al Al-Hazm en un duelo correspondiente a la Primera División de Arabia Saudita; un juego donde Julián Quiñones podrá seguir sumando goles a su cuenta en busca de un boleto para la Copa del Mundo 2026. Julián Quiñones

Los Fares Al Sharqiya llegan con una racha bastante positiva en su busca de seguir escalando posiciones en la tabla, con un Julián Quiñones sumando goles para seguir siendo el máximo goleador de la liga con 29 tantos. 

En busca del top 3

Al-Qadisiya y Al-Hazm están en momentos muy diferentes. Los locales se encuentran ubicados en puesto de Champions League y siendo de los mejores equipos de la Liga, mientras que los visitantes buscan sumar puntos clave para seguir subiendo posiciones. 

Al-Qadisiya se posiciona como cuarto en la tabla de posiciones, en puestos de Champions League Asiática. Los Fares Al Sharqiya registran veintiún victorias, ocho empates y tres derrotas, sumando 76 goles a favor y 33 en contra, teniendo una diferencia de +43.

Victroia del Al-Qadisiya de Julián Quiñones | @Alqadsiah

Al-Hazm se ubica en el noveno lugar de la tabla; de conseguir 3 puntos, seguirán subiendo puestos. Los Hazem Al-Samood llevan un registro de diez victorias, nueve empates y trece derrotas, sumando 36 goles a favor y 55 en contra, teniendo una diferencia de -19.

Quiñones, delantero del Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN

¿Dónde ver el partido Al-Qadisiya vs. Al-Hazm?

El partido entre Al-Qadisiya y Al-Hazm se llevará a cabo en el Prince Mohamed bin Fahd Stadium; podrá disfrutarse a las 12:00 hrs el día 14 de mayo (tiempo CDMX), siendo transmitido vía streaming por OneFootball. 

Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Julián Quiñones celebra tras anotar con Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN
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