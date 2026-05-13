Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hoy No Circula jueves 14 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: estos autos descansan

El programa Hoy No Circula aplica este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:35 - 13 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en ambas entidades.

Este jueves 14 de mayo de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades ambientales recordaron que el esquema opera sin modificaciones extraordinarias, por lo que los automovilistas deben revisar con anticipación si su vehículo tiene restricción para evitar multas o sanciones.

Recuerda respetar el programa Hoy No Circula para evitar multas. / iStock

¿Qué autos no circulan este 14 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves no pueden circular los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 o 2. La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en ambas entidades.

La medida es obligatoria tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los 18 municipios del Estado de México que forman parte del programa, entre ellos Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza.

Aplica el Hoy No Circula este jueves. Pixabay

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos con holograma 00 y 0, así como los autos eléctricos, híbridos, de emergencia, transporte escolar con autorización, servicios funerarios en operación y unidades destinadas a personas con discapacidad.

Para este jueves aplica de manera normal el Programa Hoy No Circula. | Pixabay

También pueden circular sin restricción los vehículos que utilicen gas natural, gas LP o sean de energía limpia, siempre y cuando cuenten con el distintivo correspondiente.

Las autoridades ambientales reiteraron que el cumplimiento del programa es clave para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de contaminantes.

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas, además del retiro del vehículo al corralón, por lo que se recomienda planear traslados con anticipación o utilizar transporte público.

Actualmente así opera el Hoy No Circula en CDMX y Edomex/Gobierno de México

El Hoy No Circula se mantiene como una de las principales estrategias ambientales en la zona metropolitana, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse informada ante cualquier cambio por contingencia ambiental.

Lo Último
17:01 ¿Cuándo salen las monedas conmemorativas del Mundial 2026? Esta es la fecha que dio Banxico
16:45 NFL México: Así han sido los juegos de futbol americano en nuestro país
16:41 Brian Rodríguez explota contra querido actor de Televisa tras la eliminación del América
16:39 ¿Cómo registrar a un familiar en el IMSS? Requisitos y proceso para darlo de alta en 2026
16:38 ¿En qué estados venden más piratería? Checa la lista
16:35 Hoy No Circula jueves 14 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: estos autos descansan
16:22 ¡Alavés abolla la corona! Barcelona deja escapar récord de los 100 puntos
16:11 Libro de Nacho Trelles revela la verdad sobre anécdotas mundialistas
16:09 CHIVAS, sin PRETEXTOS por el pase a la FINAL ante CRUZ AZUL
16:08 ¿Los brotes de hantavirus cumplen una predicción de Baba Vanga?