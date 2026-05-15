¡Caen los primeros! EU captura a Gerardo ’N’ y Enrique ’N’ por caso Rocha Moya

La investigación que Estados Unidos mantiene contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado ya tuvo sus primeras capturas. Gerardo ’N’, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique ’N’, exsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, ya se encuentran bajo proceso de las autoridades norteamericanas.

Las detenciones ocurren semanas después de que ambos aparecieron en la lista de 10 personajes políticos y de seguridad acusados por Washington de presuntamente colaborar con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Gerardo ’N’ fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa / Redes Sociales

Mientras Gerardo ’N’ terminó bajo custodia estadounidense tras entregarse en la frontera entre Tijuana y San Diego, Enrique ’N’ fue localizado en Europa y posteriormente aceptó colaborar con las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial.

Enrique ’N’ busca colaborar con EU

Varios medios, que citan fuentes de seguridad norteamericanas, confirmaron que Enrique ’N’, quien fuera secretario de Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, fue detenido en Europa y posteriormente acordó entregarse de forma inmediata a las autoridades estadounidenses.

El exfuncionario busca declararse culpable de diversos cargos para intentar reducir una eventual condena. Según reportes, el funcionario intentó previamente convertirse en testigo colaborador dentro del proceso que se sigue contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses; sin embargo, en un inicio las autoridades estadounidenses rechazaron la propuesta.

Enrique ’N’ fue secretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya / Especial

De acuerdo con información publicada por La Silla Rota, el empresario inmobiliario buscó asesoría legal especializada para acercarse al Departamento de Justicia de Estados Unidos y negociar beneficios judiciales. Aunque inicialmente no obtuvo la respuesta esperada, finalmente terminó aceptando entregarse.

¿Quién es Enrique ’N’?

Enrique ’N’ es un empresario y político sinaloense con fuerte presencia en el sector inmobiliario y de la construcción en Culiacán. Su nombre ganó notoriedad política cuando fue nombrado titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa el 1 de noviembre de 2021, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Su paso por el gobierno estatal estuvo rodeado de cuestionamientos por el crecimiento acelerado de su patrimonio. Reportes periodísticos señalaron que entre 2021 y 2023 adquirió al menos 11 propiedades y vehículos de lujo pagados al contado.

Además, se documentó el crecimiento exponencial de su empresa Housesin mientras ocupaba el cargo público. Incluso, durante campañas electorales, sus oficinas fueron utilizadas como casa de campaña de personajes cercanos al actual gobierno estatal. En febrero de 2024 presentó su renuncia, argumentando motivos personales y su regreso a actividades empresariales.

El exfuncionario público renunció a su cargo hace 2 años por cuestiones personales / Especial

Gerardo ’N’ se entregó en la frontera

Por otro lado, Gerardo ’N’, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido oficialmente el pasado 11 de mayo en Estados Unidos, aunque posteriormente trascendió que se habría entregado voluntariamente en la garita de Otay Mesa, entre Tijuana y San Diego.

El exfuncionario fue presentado el 12 de mayo ante una corte federal de Arizona y posteriormente se ordenó su traslado a Nueva York, donde enfrentará el proceso penal principal relacionado con narcotráfico y posesión de armas.

Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las cárceles federales más estrictas de Estados Unidos y donde también permanecen personajes como Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Naasón Joaquín.

Gerardo 'N' fue presentado ante un juzgado de Estados Unidos presuntamente por estar relacionado con el narco / Especial

¿De qué acusa EU a Gerardo ’N’?

Las autoridades estadounidenses señalan que Gerardo ’N’ colaboró directamente con Los Chapitos mientras encabezaba la seguridad pública estatal.

La acusación sostiene que el exfuncionario recibía sobornos a cambio de proporcionar protección, avisos de operativos y filtración de información estratégica relacionada con laboratorios clandestinos y rutas de narcotráfico.

“Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, dio a Los Chapitos, entre otras cosas, alertas previas de redadas de autoridades en laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran mover sus drogas y equipo de laboratorio antes de las redadas”, señala Washington.

El general estuvo al frente de la seguridad estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, uno de los periodos más violentos recientes en Sinaloa debido a las disputas internas entre grupos criminales.

Estados Unidos publicó una lista de 10 funcionarios de Sinaloa ligados supuestamente al crimen organizado / Especial

La lista de los 10 acusados por EU

Las capturas de Mérida y Díaz representan los primeros movimientos importantes dentro del caso federal que involucra a políticos y funcionarios sinaloenses.

Entre los acusados aparecen: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano

(Detenido) Enrique 'N', exsecretario de Finanzas

Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policiaco

Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”

(Detenido) Gerardo 'N', exsecretario de Seguridad

José Antonio Dionisio Hipólito, “El Tornado”

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, “El Juanito”

La investigación sostiene que varios integrantes del aparato gubernamental de Sinaloa habrían facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y protección política.