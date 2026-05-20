¿Qué dijo Clara Brugada de Ximena y Pepe, sus colaboradores asesinados hace un año?

A un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México compartió un emotivo mensaje para recordar a quienes describió como dos personas comprometidas, honestas y profundamente humanas.

A través de redes sociales, la mandataria capitalina rindió homenaje personal a ambos funcionarios, quienes perdieron la vida en un crimen que conmocionó a la capital del país y que, hasta hoy, continúa bajo investigación.

Con una foto en el que aparecen Ximena y Pepe juntos, Clara Brugada reiteró su compromiso de encontrar a los responsables y aseguró que no permitirá que el caso quede en el olvido.

Ximena Guzmán y José Muñoz, hace un año fueron atacados sobre calzada de Tlalpan / Redes Sociales

“No habrá olvido”: el mensaje de Clara Brugada

En su publicación, Clara Brugada destacó la labor social y humana de sus excolaboradores, asegurando que ambos dedicaron gran parte de su vida al servicio público y a la transformación de la Ciudad de México.

“Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas. Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia”.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre usuarios y figuras políticas, quienes recordaron a los exfuncionarios y expresaron solidaridad con sus familias.

Con esta imagen, Clara Brugada recordó a sus colaboradores más cercanos a un año de su muerte / FB: @ClaraBrugadaM

Revelan nuevos avances en la investigación

Mientras se cumplía el primer aniversario del crimen, también surgieron nuevos detalles sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. De acuerdo con fuentes ministeriales cercanas al caso, análisis de telefonía realizados a los celulares utilizados por los presuntos responsables permitieron identificar a una organización criminal conocida como “Los Dilan”.

Las indagatorias apuntan a que esta célula opera como un grupo de sicarios a sueldo que presuntamente habría colaborado con organizaciones criminales como los 3AD y el cártel Nuevo Imperio.

Hasta el momento, las autoridades señalan a la banda de Los Dilan como los presuntos responsables / Redes Sociales

¿Quiénes son “Los Dilan”?

Según los reportes obtenidos durante la investigación, la banda liderada por Dilan N —actualmente detenido— habría sido la encargada de coordinar la logística del ataque contra los colaboradores de Clara Brugada. Las autoridades detectaron que este grupo dio seguimiento a las víctimas y proporcionó recursos económicos para ejecutar el doble homicidio.

Además, en uno de los teléfonos asegurados se encontró información que presuntamente vincula a la organización con trabajos previos para el cártel Nuevo Imperio, grupo señalado anteriormente por las autoridades en otros ataques de alto perfil. Entre ellos destaca el asesinato de Milton Morales, exjefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El Gobierno capitalino asegura que el caso no quedará impune / Redes Sociales

Cateos y nuevas líneas de investigación

Como parte de las investigaciones, autoridades capitalinas realizaron cateos en distintos inmuebles ubicados en Xochimilco, donde presuntamente operaba esta célula criminal. Los expedientes CI-FIXOC/UAT-XO-2/UI-1 S/D/02926/08-2025 y CI-FIMA/MIL-1/UI-2 C/D00226/08-2025 llevaron a las autoridades a intervenir domicilios localizados en la colonia San Marcos Norte y en el pueblo de San Gregorio Atlapulco.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, las investigaciones también buscan determinar posibles nexos de “Los Dilan” con líderes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente el móvil exacto del crimen; sin embargo, las líneas de investigación continúan abiertas mientras avanza el análisis de pruebas y testimonios.

El caso de Ximena y Pepe sorprendió a los habitantes de la CDMX por la cercanía con la Jefa de Gobierno / Redes Sociales

Un caso que sigue marcando a la CDMX

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz provocó indignación entre funcionarios, activistas y ciudadanos, especialmente por tratarse de dos personas cercanas al gobierno capitalino y reconocidas por su trabajo comunitario.