Qué hacer si te pica una abeja: síntomas, primeros auxilios y señales de alerta

Una picadura de abeja puede parecer un incidente menor, pero en algunos casos puede desencadenar complicaciones importantes, especialmente en personas alérgicas. El dolor, la inflamación y el enrojecimiento suelen ser las primeras señales, pero saber cómo actuar desde el primer momento es clave para evitar que la situación se agrave. Retirar correctamente el aguijón, aplicar medidas básicas de alivio y reconocer los síntomas de una posible reacción grave puede marcar la diferencia entre un mal momento y una emergencia médica.

Reconocer signos de alarma puede ser vital para actuar ante una emergencia médica. / iStock

Cómo retirar el aguijón correctamente

El paso más importante es quitar el aguijón lo antes posible, pero sin empeorar la situación. Las recomendaciones médicas indican: Retirarlo raspando la piel con una tarjeta rígida o una uña

Evitar pinzas, ya que pueden comprimir el saco de veneno y liberar más toxina

Lavar la zona con agua y jabón

Aplicar compresas frías para disminuir dolor e inflamación El tiempo es clave: entre más rápido se retire el aguijón, menor será la reacción.

El retiro correcto del aguijón es clave para reducir la cantidad de veneno en la piel. / iStock

¿Qué síntomas son normales tras una picadura?

La mayoría de las personas presenta una reacción local leve, que incluye: Dolor inmediato

Enrojecimiento

Hinchazón en el área

Comezón o ardor Según la Mayo Clinic, estos síntomas suelen mejorar en pocas horas, aunque en algunos casos pueden durar varios días.

¿Cuándo una picadura de abeja es una emergencia médica?

Una picadura puede convertirse en una urgencia si provoca una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Busca atención médica inmediata si aparecen síntomas como: Dificultad para respirar o sensación de ahogo

Hinchazón en labios, lengua o garganta

Mareo o desmayo

Urticaria en todo el cuerpo

Náuseas o vómito intensos La Mayo Clinic advierte que la anafilaxia es una emergencia médica que puede poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato.

La mayoría de las picaduras de abeja se pueden tratar en casa con cuidados básicos. / iStock

Qué hacer después de la picadura