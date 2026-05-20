Qué hacer si te pica una abeja: síntomas, primeros auxilios y señales de alerta
Una picadura de abeja puede parecer un incidente menor, pero en algunos casos puede desencadenar complicaciones importantes, especialmente en personas alérgicas. El dolor, la inflamación y el enrojecimiento suelen ser las primeras señales, pero saber cómo actuar desde el primer momento es clave para evitar que la situación se agrave. Retirar correctamente el aguijón, aplicar medidas básicas de alivio y reconocer los síntomas de una posible reacción grave puede marcar la diferencia entre un mal momento y una emergencia médica.
Cómo retirar el aguijón correctamente
El paso más importante es quitar el aguijón lo antes posible, pero sin empeorar la situación.
Las recomendaciones médicas indican:
Retirarlo raspando la piel con una tarjeta rígida o una uña
Evitar pinzas, ya que pueden comprimir el saco de veneno y liberar más toxina
Lavar la zona con agua y jabón
Aplicar compresas frías para disminuir dolor e inflamación
El tiempo es clave: entre más rápido se retire el aguijón, menor será la reacción.
¿Qué síntomas son normales tras una picadura?
La mayoría de las personas presenta una reacción local leve, que incluye:
Dolor inmediato
Enrojecimiento
Hinchazón en el área
Comezón o ardor
Según la Mayo Clinic, estos síntomas suelen mejorar en pocas horas, aunque en algunos casos pueden durar varios días.
¿Cuándo una picadura de abeja es una emergencia médica?
Una picadura puede convertirse en una urgencia si provoca una reacción alérgica grave llamada anafilaxia.
Busca atención médica inmediata si aparecen síntomas como:
Dificultad para respirar o sensación de ahogo
Hinchazón en labios, lengua o garganta
Mareo o desmayo
Urticaria en todo el cuerpo
Náuseas o vómito intensos
La Mayo Clinic advierte que la anafilaxia es una emergencia médica que puede poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato.
Qué hacer después de la picadura
Además del retiro del aguijón, los especialistas recomiendan:
Mantener la zona limpia
Aplicar hielo en intervalos para reducir la inflamación
Elevar la extremidad si la picadura es en brazos o piernas
Vigilar la evolución durante las siguientes 24 a 48 horas