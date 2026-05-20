EU sanciona red ligada a Los Chapitos por tráfico de fentanilo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a lanzar acciones contra presuntos operadores del Cártel de Sinaloa, esta vez enfocadas en una red señalada de mover dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otras drogas.

La medida fue dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó en su lista de sanciones a 12 personas y dos empresas mexicanas presuntamente vinculadas con operaciones financieras de la organización criminal.

Autoridades estadounidenses señalan que operadores del Cártel de Sinaloa movían ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas./ Departamento de Tesoro

Entre los perfiles señalados aparece Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por autoridades estadounidenses como un operador relacionado con la facción de Los Chapitos, grupo integrado por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según las investigaciones del gobierno estadounidense, Ojeda Avilés habría coordinado el traslado de dinero procedente de la venta de fentanilo y otras drogas en territorio estadounidense para posteriormente convertir esos recursos en criptomonedas y enviarlos a México.

Las sanciones también alcanzaron a Jesús Alonso Aispuro Félix y Rodrigo Alarcón Palomares, señalados por presuntamente participar en movimientos financieros y transferencias vinculadas con ganancias del narcotráfico.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned more than a dozen individuals and entities, comprising two distinct networks, linked to the terrorist Sinaloa Cartel and its fentanyl trafficking activities. The Sinaloa Cartel is responsible for a significant portion… — Treasury Department (@USTreasury) May 20, 2026

¿Qué empresas fueron relacionadas con la red criminal?

Dentro de las acciones anunciadas por Estados Unidos también fueron incluidas dos empresas ubicadas en Chihuahua, presuntamente utilizadas para operaciones financieras relacionadas con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidenses señalaron además a Alfredo Orozco Romero, identificado como presunto colaborador cercano de la organización criminal y supuesto encargado de recuperar adeudos relacionados con cargamentos de cocaína.

Junto a él fueron sancionadas Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como posibles prestanombres ligados a actividades empresariales relacionadas con la estructura financiera investigada.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro, estas medidas implican el bloqueo de posibles bienes o activos dentro de Estados Unidos, además de impedir cualquier operación con ciudadanos o empresas estadounidenses.

“Chuy” González también fue incluido en la lista negra

Otra de las estructuras señaladas por Estados Unidos está encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy” González, identificado como un presunto operador histórico del Cártel de Sinaloa.

Armando de Jesús Ojeda Avilés fue identificado como presunto operador financiero relacionado con Los Chapitos./ X

Las autoridades estadounidenses lo relacionan con operaciones de tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además de mantener presuntas conexiones en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Desde 2024, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita localizar y detener a González Peñuelas.

En la misma lista aparecen Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos identificados por autoridades estadounidenses como posibles colaboradores en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.