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Futbol

Televisa se impone ante TV Azteca en batalla por el rating en Semifinales

TUDN y TV Azteca | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:41 - 20 mayo 2026
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Canal 5 fue la señal preferida para los aficionados durante el Pumas vs Pachuca

La batalla por la audiencia en la Liguilla del futbol mexicano sumó un nuevo capítulo a favor de Chapultepec. En la reciente transmisión compartida de las Semifinales entre Pumas y Pachuca, Televisa volvió a superar en niveles de audiencia a TV Azteca, consolidando su dominio de cara al cierre del torneo.

Mosaico de Pumas ante Pachuca | IMAGO 7
Mosaico de Pumas ante Pachuca | IMAGO 7

A pesar de que Televisa cedió los derechos de transmisión para que el encuentro de vuelta del pasado domingo se pudiera sintonizar en ambas pantallas, el público prefirió la opción tradicional de la televisora de San Ángel.

TELEVISA POR ENCIMA DE TV AZTECA

De acuerdo con las cifras compartidas por el periodista Carlos Ponce de León, la competencia en el partido de vuelta celebrado en Ciudad Universitaria estuvo sumamente reñida, pero la balanza se inclinó hacia un solo lado:

  • Canal 5 (Televisa): 3.42 puntos de rating.

  • Azteca 7 (TV Azteca): 3.28 puntos de rating.

Esta victoria representa el segundo triunfo consecutivo para Televisa en lo que va de esta Liguilla bajo la modalidad de señal compartida. El primer antecedente ocurrió durante los Cuartos de Final en el Clásico Capitalino entre Pumas y América; en aquella ocasión, el margen de ventaja para Televisa sobre la propuesta del Ajusco fue considerablemente más amplio.

BATALLA PARA LA GRAN FINAL

La rivalidad entre ambas empresas no terminará aquí. Para la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, Televisa y TV Azteca volvieron a llegar a un acuerdo comercial para emitir tanto el juego de ida como el de vuelta en simultáneo.

Esta serie definitiva no solo determinará al nuevo campeón del balompié nacional, sino que funcionará como el examen final de audiencias para ambas cadenas televisivas justo antes del arranque del Mundial 2026.

Micrófono TUDN | IMAGO7
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