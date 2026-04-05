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Futbol

El panorama de Rayados en la parte final de temporada

Tras la derrota de Rayados ante Atlético de San Luis, los seguidores explotaron
Ricardo Olivares 16:19 - 05 abril 2026
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Cuatro partidos sin ganar, siete derrotas en el torneo y un lugar fuera de la zona de clasificación tienen a CF Monterrey contra las cuerdas en el cierre del campeonato

La crisis de Rayados de Monterrey se sigue profundizando en la Liga MX. El conjunto regiomontano volvió a tropezar en la más reciente jornada tras caer ante Atlético de San Luis, extendiendo su mala racha en la liga.

Ya son cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria para Rayados en el campeonato, con saldo de tres derrotas y un empate. Un momento complicado que ha impactado directamente en la tabla general, donde el equipo se ubica en la posición 13 con apenas 14 puntos.

Los números reflejan el irregular paso del equipo: acumulan siete derrotas en el torneo, superando por amplio margen sus resultados positivos, ya que solo registran cuatro triunfos y dos empates. Además, la localía ha dejado de ser una fortaleza, con tres descalabros en casa, incluyendo dos de manera consecutiva.

El margen se reduce, pero aún hay vida

A falta de cuatro jornadas para que concluya la fase regular, el panorama aún no es del todo cerrado para Monterrey. La distancia con el octavo lugar es de apenas tres puntos, lo que mantiene vivas sus aspiraciones de meterse a la fase final, aunque el margen de error prácticamente ha desaparecido.

Carlos Salcedo, Rayados | IMAGO7

El calendario que le resta a Rayados presenta retos importantes. Su próximo compromiso será ante Atlas, actualmente séptimo en la tabla, seguido de duelos consecutivos como local frente a Pachuca, que marcha en la cuarta posición, y Puebla, ubicado en el lugar 15.

Sergio Canales, atacante de Rayados, lamenta la derrota ante San Luis | MexSport

Un cierre que parece alentador

El cierre será frente a Santos Laguna, que vive su propio torneo complicado al ocupar el último puesto de la clasificación. En el papel, Pachuca luce como el rival más exigente, mientras que Puebla y Santos representan oportunidades claras para sumar.

Con 12 puntos aún en disputa, Rayados está obligado a reaccionar de inmediato si quiere evitar quedar fuera de la pelea. El margen es corto, pero las posibilidades siguen ahí; dependerá de su capacidad para recomponer el camino en el momento más crítico del torneo.

Uros Durdevic, delantero de Rayados, en lamento tras falla ante Chivas en Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT
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