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Futbol

¿Desde cuándo Rayados no acumulaba seis partidos sin ganar?

Tras la derrota de Rayados ante Atlético de San Luis, los seguidores explotaron
Ricardo Olivares 15:15 - 05 abril 2026
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La Pandilla sufrió un reciente descalabro en contra de San Luis, lo cual complica sus aspiraciones rumbo a Liguilla

Los Rayados de Monterrey atraviesan uno de sus momentos más complicados en los últimos torneos. El equipo volvió a perder en la Liga MX, ahora en casa y de manera dolorosa, tras caer en los últimos minutos frente al Atlético de San Luis, resultado que volvió a encender las alarmas en el entorno albiazul.

Con esta derrota, Monterrey ya suma seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, considerando tanto Liga MX como la CONCACAF. La racha se divide en cuatro encuentros de liga y dos de competencia internacional, torneo del que además ya quedó eliminado, lo que agrava aún más el panorama.

Sergio Canales, atacante de Rayados, lamenta la derrota ante San Luis | MexSport

Crisis en La Pandilla

En el Clausura actual, los números reflejan la crisis: de esos cuatro partidos de liga, el equipo registra tres derrotas y un empate, sin capacidad de reacción en momentos clave y dejando escapar puntos importantes, incluso en el Estadio BBVA.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al Apertura 2021, última ocasión en la que Rayados acumuló seis juegos sin ganar.

Nico Sánchez, actual entrenador de Monterrey l MexSport

En aquel torneo, el equipo sumó cuatro derrotas y dos empates entre las Jornadas 12 y 17, cerrando la fase regular en el noveno lugar y teniendo que disputar el repechaje ante Cruz Azul.

La mala racha no es algo nuevo

Sin embargo, también existe un antecedente más reciente si se analiza la continuidad entre torneos. Entre el final del Apertura 2024 y el inicio del Clausura 2025, Rayados encadenó otra racha sin triunfos.

Primero, perdió la ida de la final ante América y empató la vuelta, y posteriormente inició el Clausura 2025 con tres empates y una derrota en las primeras cuatro jornadas, alcanzando así seis partidos consecutivos sin ganar.

Victoria de San Luis ante Rayados en la Jornada 13 de la Liga MX I IMAGO7

Hoy, la situación vuelve a repetirse. Rayados no solo ha perdido resultados, sino también sensaciones dentro del campo, en una racha que ya empieza a compararse con algunos de sus peores momentos recientes y que exige una pronta reacción si no quiere comprometer seriamente sus aspiraciones en el torneo.

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