Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"A Henry lo vamos aguantar hasta el día que él quiera": Santiago Baños sobre el contrato del yucateco

Henry Martín, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Henry Martín, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 08:26 - 11 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En entrevista con Claro Sports, el presidente del América despejó dudas sobre la actualidad del mexicano

Henry Martín pasó de ser un suplente recurrente a uno de los máximos ídolos en el reciente Tricampeonato del América. El oriundo de Yucatán se convirtió en una de las historias de éxito y resiliencia moderna en el equipo de Coapa, sin embargo, todo lo que sube, tiene que bajar.

Desde hace un semestre, las lesiones han afectado la continuidad del capitán azulcrema en los encuentros, lo que abrió la especulación sobre una supuesta salida. Sin embargo, en entrevista con Claro Sports, Santiago Baños, presidente de la institución de las Águilas, confirmó que "van a aguantar a Henry el tiempo necesario".

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

"A Henry lo vamos a aguantar hasta el día que él quiera. Él tiene ocho meses más de contrato porque termina en diciembre, pero es de los jugadores como Jonathan (Dos Santos), como (Miguel) Layún, que las últimas veces que los renové nos sentamos en dos minutos. 'Sí le quieres seguir, sí, quiero seguir. Oye, tengo esto de presupuesto, te ajustas y en dos minutos lo hemos cerrado'", comentó el directivo.

Además, Baños hizo énfasis que aunque la historia moderna lo olvide, el ariete mexicano ya está en la historia del América. "Y si Henry está bien físicamente, futbolísticamente, emocionalmente y nosotros podemos retenerlo, él tiene las puertas abiertas y creo que es una forma de darle las gracias por lo que ha hecho. Porque aquí en el futbol somos de memoria corta y nos olvidamos muy rápido de lo que significan los jugadores para los clubes. Henry ya pasó la historia de este club y siempre va a tener las puertas abiertas".

Henry Martín, jugador del América, en el último partido en el Estadio Azteca en 2024 | IMAGO7

¿Hay una mala relación entre Henry Martín y André Jardine?

Otro de los puntos claves fue la relación de Henry Martín con el entrenador André Jardine, la cual muchos incendiarios comentaron que está fracturada. Sin embargo, Santiago Baños aclaró que ambos llevan un gran nexo y son parte fundamental de los éxitos del club de Coapa.

"Están allí abajo platicando los dos sentados en las bicicletas del gimnasio, mano a mano, riéndose. Yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, la primera persona y a la que más le urge que Henry esté al 100 por ciento y de vuelta en la cancha y jugando se llama André Jardine, sin duda alguna, y luego su cuerpo técnico, los compañeros y la directiva. Es lamentable que tiren esas cosas sin saber y nada más por tener rating o por querer unos likes. Es es la verdad lamentable que digan que Henry y que André no se hablan porque no es cierto", sentenció Baños.

El panorama de América

Después de dos empates de manera consecutiva en Liga MX y Concachampions, las Águilas ahora buscarán encaminar su clasificación a Liguilla y Semifinales internacionales a buen puerto. En el balompié nacional, el América enfrentará a Cruz Azul en el regreso del Estadio Azteca -ahora Banorte-; mientras que en el certamen de la zona buscará cerrar de gran manera ante Nashville, también en el Coloso de Santa Úrsula. 

Jardine junto con Henry Martín en América | MEXSPORT
Lo Último
09:21 Japón elige instalaciones de Tigres como campamento base para el Mundial 2026
09:14 Red Bull Batalla 2026: dónde y a qué hora ver la Final Internacional
08:54 ¡Esa paloma voló, y voló! Brandon Valenzuela conecta su primer cuadrangular en Grandes Ligas
08:39 Lluvias, calor y hasta frío: así estará el clima este fin de semana en México
08:26 "A Henry lo vamos aguantar hasta el día que él quiera": Santiago Baños sobre el contrato del yucateco
07:54 Cholo Simeone rechaza regalo de aficionados mexicano
07:24 FOX Sports México transmitirá el CMLL en vivo desde la Arena México
05:55 Portada RÉCORD 11 abril 2026
00:30 A 61 días del Mundial: En México 1970 se empató la mayor diferencia en una Final, al igualar la de 1958
00:20 ¿Se acerca el adiós? Jonathan dos Santos reconoce que está cerca del retiro