"A Henry lo vamos aguantar hasta el día que él quiera": Santiago Baños sobre el contrato del yucateco

Henry Martín pasó de ser un suplente recurrente a uno de los máximos ídolos en el reciente Tricampeonato del América. El oriundo de Yucatán se convirtió en una de las historias de éxito y resiliencia moderna en el equipo de Coapa, sin embargo, todo lo que sube, tiene que bajar.

Desde hace un semestre, las lesiones han afectado la continuidad del capitán azulcrema en los encuentros, lo que abrió la especulación sobre una supuesta salida. Sin embargo, en entrevista con Claro Sports, Santiago Baños, presidente de la institución de las Águilas, confirmó que "van a aguantar a Henry el tiempo necesario".

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

"A Henry lo vamos a aguantar hasta el día que él quiera. Él tiene ocho meses más de contrato porque termina en diciembre, pero es de los jugadores como Jonathan (Dos Santos), como (Miguel) Layún, que las últimas veces que los renové nos sentamos en dos minutos. 'Sí le quieres seguir, sí, quiero seguir. Oye, tengo esto de presupuesto, te ajustas y en dos minutos lo hemos cerrado'", comentó el directivo.

Además, Baños hizo énfasis que aunque la historia moderna lo olvide, el ariete mexicano ya está en la historia del América. "Y si Henry está bien físicamente, futbolísticamente, emocionalmente y nosotros podemos retenerlo, él tiene las puertas abiertas y creo que es una forma de darle las gracias por lo que ha hecho. Porque aquí en el futbol somos de memoria corta y nos olvidamos muy rápido de lo que significan los jugadores para los clubes. Henry ya pasó la historia de este club y siempre va a tener las puertas abiertas".

Henry Martín, jugador del América, en el último partido en el Estadio Azteca en 2024 | IMAGO7

¿Hay una mala relación entre Henry Martín y André Jardine?

Otro de los puntos claves fue la relación de Henry Martín con el entrenador André Jardine, la cual muchos incendiarios comentaron que está fracturada. Sin embargo, Santiago Baños aclaró que ambos llevan un gran nexo y son parte fundamental de los éxitos del club de Coapa.

"Están allí abajo platicando los dos sentados en las bicicletas del gimnasio, mano a mano, riéndose. Yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, la primera persona y a la que más le urge que Henry esté al 100 por ciento y de vuelta en la cancha y jugando se llama André Jardine, sin duda alguna, y luego su cuerpo técnico, los compañeros y la directiva. Es lamentable que tiren esas cosas sin saber y nada más por tener rating o por querer unos likes. Es es la verdad lamentable que digan que Henry y que André no se hablan porque no es cierto", sentenció Baños.

El panorama de América

Después de dos empates de manera consecutiva en Liga MX y Concachampions, las Águilas ahora buscarán encaminar su clasificación a Liguilla y Semifinales internacionales a buen puerto. En el balompié nacional, el América enfrentará a Cruz Azul en el regreso del Estadio Azteca -ahora Banorte-; mientras que en el certamen de la zona buscará cerrar de gran manera ante Nashville, también en el Coloso de Santa Úrsula.