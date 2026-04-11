“Me arrepiento de muchas cosas” :Santiago Baños se sincera sobre jugadores en el América

Las Águilas del América no viven su mejor presente en el Clausura 2026 de la Liga MX; los dirigidos por André Jardine están ‘al borde de quedarse sin una Liguilla’ después de varios torneos y un tricampeonato conseguido en el futbol mexicano.

Previo al Clásico Joven Santiago Baños, presidente la institución azulcrema, habló sobre el momento que vive el equipo y aseguró que se arrepiente de muchas cosas en su toma de decisiones, especialmente en la adquisición de jugadores en los tiempos recientes.

Santiago Baños en América | IMAGO7

¿Qué dijo Santiago Baños?

“Yo sí me arrepiento de muchas cosas, no es el espacio para decir cuáles, pero claro que nos hemos equivocado muchas veces en dejar jugadores que no quería y probablemente también traer jugadores que probablemente no tienen el perfil para el América, que igual ya no están pero que pasaron por aquí”, mencionó en entrevista con Claro Sports.

Santiago Baños en el América | MEXSPORT

Baños reveló la dificultad de fichar en América: “No es fácil fichar por este club, porque cuando alguien sabe se quieren meter, quieren ensuciar la transferencia, los precios los elevan en dos segundos, llevamos en contra no nada más es América si ves fichajes de Cruz Azul, de Tigres, de otros equipos cerraron con el torneo ya iniciado porque vamos en contra del calendario mundial.”

“Hoy estamos ya en el análisis de ciertas posiciones que necesitamos llenar, tenemos una lista de jugadores que pretendemos empezar a ver o que ya estamos viendo y ver si podemos cerrar por lo menos tres refuerzos para este verano”, catapultó.

América previo a un compromiso de la temporada | IMAGO7

América en el 2026

América se encuentra en la sexta posición con 18 puntos en el mismo número de partidos, acumulando 14 goles a favor y 12 en contra. La diferencia de nueve puntos entre ambos equipos refleja el mejor momento de Cruz Azul, aunque las Águilas buscarán aprovechar su localía para recortar distancias con los puestos de clasificación directa a la liguilla.

Los de Coapa llegan al encuentro ante Cruz Azul sin conocer la victoria en sus últimos cuatro partidos. Las Águilas vienen de empatar 0-0 contra Nashville SC en la Liga de Campeones de la CONCACAF y de igualar 1-1 frente a Santos Laguna en la Liga MX.