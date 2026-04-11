¿Se acerca el adiós? Jonathan dos Santos reconoce que está cerca del retiro

El mediocampista de América, Jonathan dos Santos, dejó abierta la posibilidad de un retiro cercano, al reconocer que se encuentra en la etapa final de su carrera. En entrevista con TUDN, el futbolista azulcrema fue sincero sobre su presente y el futuro que le espera dentro del futbol profesional.

“No soy nadie sin el América”

Dos Santos expresó el profundo significado que tiene el club en su vida, asegurando que su paso por Coapa ha sido fundamental tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Todo, me ha dado todo, es mi vida… hoy mismo no soy nadie sin el América”, declaró el jugador, quien está cerca de alcanzar los 150 partidos con las Águilas.

El mediocampista también destacó el orgullo que representa defender los colores del equipo y cómo eso lo motiva a seguir compitiendo.

Jonathan dos Santos celebrando el gol ante Santos | MEXSPORT

Ve cerca el retiro, pero sin fecha definida

A sus 36 años, Jonathan dos Santos reconoció que el final de su carrera está próximo, aunque evitó ponerle una fecha concreta.

No puedo evitar decir que estoy casi en el final de mi carrera… me queda poco, no sé cuánto, seis meses, tres meses, un año

Jonathan dos Santos peleando el balón ante Jordan Carrillo | MEXSPORT

Pese a ello, dejó claro que su enfoque está en disfrutar el presente y seguir aportando al América en cada partido.

El experimentado mediocampista vive un momento especial, sabiendo que cada juego podría acercarlo al cierre de una trayectoria llena de éxitos, pero también con la ilusión intacta de seguir compitiendo al máximo nivel.