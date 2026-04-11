América lanza precios de boletos para enfrentar a Nashville con abismal diferencia con respecto a duelo ante Cruz Azul

El América tiene todo listo para medirse a Nashville en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup; el conjunto azulcrema ya dio a conocer los precios de los boletos para el duelo en el Estadio Banorte algo que había levantado expectativa debido a los altos costos para el enfrentamiento ante Cruz Azul en Liga MX.

¿Cuál es el costo de boletos para enfrentar a Nashville?

Para el compromiso internacional los precios resultaron considerablemente accesibles. Las entradas van desde los 200 pesos en zona preferente hasta los mil 200 pesos en palcos club, con distintas opciones intermedias que oscilan entre los 250 y 500 pesos, además de promociones como el 4x3 en ciertas secciones.

Los precios son: 300 Preferente ($200), 300 Cabecera ($250), 100 Norte ($300), 100 Sur ($300), 100 Sur ($300), 100 Plus Norte ($400), 100 Plus Sur ($500), 300 Lateral ($350), 200 Platea ($400) y finalmente el más caro Palcos Club ($1200).

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4tos ⚔️ América vs. Nashville

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🚨 PROMO: boletos 4x3 en zonas específicas.



Nadie puede faltar, ¡luchemos juntos por el pase a Semifinal! 💙💛 pic.twitter.com/BUtNS0hhxg — Club América (@ClubAmerica) April 10, 2026

En contraste, el enfrentamiento entre América y Cruz Azul presentó tarifas significativamente más elevadas. El boleto más económico se encontraba en 683 pesos, mientras que las zonas premium alcanzaban cifras cercanas a los 10 mil pesos, particularmente en áreas exclusivas como terrazas y hospitality.

Esta diferencia refleja no solo el tipo de partido, sino también el impacto mediático y la demanda que genera el Clásico Joven que tiene como principal atractivo el regreso del ‘Ave’ a casa. El duelo entre América y Cruz Azul es uno de los más atractivos de la Jornada 14, lo que incrementa de manera natural el valor de las entradas en el mercado.

José Zúñiga no ha sido factor para América | MEXSPORT

Por otro lado, aunque la Concacaf Champions Cup tiene relevancia internacional, los precios mostrados para el partido ante Nashville SC parecen diseñados para incentivar la asistencia y asegurar una buena entrada, priorizando la accesibilidad para la afición.

El Estadio Banorte durante su reinauguración en el partido amistoso entre México y Portugal | MEXSPORT

Los dirigidos por André Jardine buscan avanzar a las Semifinales en el Estadio Banorte tras quedar abierta la serie sin anotaciones en el juego de Ida en los Estados Unidos y buscarán cerrar firmemente en el Coloso de Santa Úrsula.

Jugadores de América y Cruz Azul en el último Clásico Joven de Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Precios más coherente para Concachampions