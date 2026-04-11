Piovi respaldó a Nicolás Larcamón y manda mensaje: “En Cruz Azul estamos muy fuertes”

Luego de la goleada sufrida por Cruz Azul ante Los Angeles FC y con el Clásico Joven en puerta, las críticas hacia Nicolás Larcamón no tardaron en aparecer. Incluso comenzaron a surgir rumores sobre un posible ultimátum para el técnico argentino.

Sin embargo, dentro del vestidor la postura es completamente distinta. Gonzalo Piovi dejó claro que el grupo se mantiene unido, respaldando totalmente a su entrenador y al cuerpo técnico en este proceso.

Piovi, Hormiga González y Ditta | MEXSPORT

“Se habla mucho por fuera, nosotros a puerta cerradas estamos muy fuertes, respaldamos a todo el cuerpo técnico, desde el día uno sienten el apoyo nuestro, siempre estamos en la mejora del crecimiento, tratamos de no escuchar lo que se diga afuera del club, que nos pueda llegar a traer inconvenientes, sino que lo tomamos para agarrar más fuerzas y con eso seguir mejorando, es la forma para seguir adelante, no se están haciendo las cosas mal, los resultados no se están dando”, argumentó para RÉCORD.

¿Qué le dijo Larcamón a la plantilla?

El defensor también reveló el mensaje que Nicolás Larcamón transmitió al plantel tras el golpe reciente, apostando por la calma y la confianza en el trabajo que vienen realizando.

“Que estemos tranquilos, que los resultados van a llegar, siendo el equipo que fuimos, si nosotros volvemos a nuestra mejor versión los resultados van a llegar”.

Nicolás Larcamón durante el partido entre Mazatlán y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Momentos difíciles en Cruz Azul

A pesar de la racha negativa, con cinco partidos sin conocer la victoria, en Cruz Azul no pierden de vista el objetivo y confían en que el punto de inflexión está cerca, incluso en un escenario tan importante como el Estadio Azteca.

Amaury Garcia y Charly Rodriguez en lamento con Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

Piovi también hizo un análisis del momento que atraviesa el equipo, dejando en claro que el problema no pasa por el funcionamiento dentro del campo, sino por otros factores que han complicado los resultados.

“En líneas generales el análisis del presente que estamos teniendo no es por un tema de rendimiento , sino porque los rivales nos estudian”.

Finalmente, el zaguero fue contundente al señalar que, pese a las críticas externas, el equipo no ha perdido el rumbo ni la confianza, respaldándose también en su posición dentro de la tabla.