Cruz Azul recibe banderazo previo al Clásico Joven por parte de ‘La Sangre Azul’

Cruz Azul se declaró listo para encarar una nueva edición del Clásico Joven ante CF América, y lo hizo con plantel completo. Este viernes, La Máquina abrió las puertas de su entrenamiento en las instalaciones de La Noria, en una jornada que combinó intensidad futbolística con un ambiente cargado de emotividad.

Como ya es costumbre y parte de una cábala que ha adoptado el equipo, la práctica comenzó con un homenaje especial. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados recordaron a la señora Natalia Rangel, madre del ingeniero Víctor Velázquez, quien falleció hace unos días, en un gesto que reforzó el sentido de unidad dentro de la institución.

Carlos Rotondi en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

¿Cómo está Rotondi?

Carlos Rotondi trabajó al parejo de sus compañeros luego de superar una lesión muscular que lo marginó de los últimos encuentros, una noticia positiva para el cuerpo técnico de cara a un duelo de alta exigencia.

Con su reincorporación, Cruz Azul contará prácticamente con equipo completo. La única ausencia confirmada es la de Jesús Orozco Chiquete, quien continúa en proceso de recuperación y todavía no ha podido retomar la actividad futbolística.

Jesús Chiquete Orozco en el Estadio Olímpico Universitario I IMAGO7

El compromiso de este sábado ante América en el Estadio Banorte representa una oportunidad clave para La Máquina. Más allá del orgullo que implica disputar el Clásico Joven, el conjunto celeste busca sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla.

Durante el entrenamiento, la afición celeste también tuvo un papel protagónico. La Sangre Azul se hizo presente con bombos, banderas y cánticos, alentando en todo momento a los jugadores en la antesala de uno de los partidos más importantes del torneo.

Afición del Cruz Azul ante las Chivas l IMAGO7

Aficionados despliegan bandera emotiva

Uno de los momentos más significativos se vivió cuando los aficionados desplegaron una bandera con la imagen de la señora Natalia Rangel, acompañada de mensajes de apoyo y solidaridad hacia la directiva y el equipo.

Así, entre futbol, memoria y unión, Cruz Azul cerró su preparación para enfrentar al América.