Efraín Juárez, sumamente triste; su entorno no asegura que siga en Pumas, pero...

​¿Va a continuar Efraín Juárez en Pumas? Estoy casi seguro de que sí. Es una realidad que su agente, David Baldwin, aseguró que el técnico de Pumas cumplirá su contrato de seis meses, pero también es verdad que al final la última palabra será de 'Efrastóteles', quien tiene en su cabeza y en la mesa una oferta importante de Europa que analiza con detenimiento para tomar una decisión final.

​Lo dije en 'X' y lo sostengo. Hoy nada garantiza que se vaya el estratega mexicano, pero tampoco en este momento nadie garantiza que se quede al ciento por ciento, aunque lo haya hecho Baldwin, quien seguramente tendrá el visto bueno de Efraín para mantenerse; si no, ¿para qué se compromete a subir el post? ¿No creen? Me parece lógico.

​Profundamente triste

​Sé por personas allegadas a Efraín que el técnico está sumido en una profunda tristeza y decepción. Es tan grande su desilusión que se ha refugiado en la familia y, salvo la visita de su agente y sus allegados, no quiere, por el momento, salir a declarar u ofrecer un punto de vista sobre lo sucedido en el Estadio Olímpico de CU. Me aseguran que Juárez ya planeó el siguiente torneo; y es que es un hecho que, de acuerdo con información de Adriana Maldonado de ESPN, el estratega recibió una propuesta por tres años de contrato, misma que no ha respondido por el momento.

​Insisten en que nada es seguro

​Personalmente, anoche hablé con gente de Pumas y me aseguró, sin tapujos alguno, que no sabían o desconocían si Efraín Juárez saldría de la institución. La primera respuesta tajante a mi pregunta sobre su continuidad fue: "Tiene seis meses de contrato". Luego, ante mi insistencia e información, la respuesta fue: "Eso no lo sabemos", sobre una posible vinculación a Europa. Con lo cual queda claro que, si la propuesta de Efraín es importante, esta no se la ha hecho llegar a las autoridades universitarias, lo cual genera un cortocircuito preocupante si se mantiene ese vínculo por más tiempo.

​FMF negociará con fondos

​Con la nueva gobernanza en la FMF de lo que se espera pronto sea el G18 (como en su momento le dijo Jesús Martínez a Mikel Arriola), sé que en un futuro la organización sí negociará con fondos de inversión para que entren con dinero y el futbol mexicano crezca como se desea fervientemente.