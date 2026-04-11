América vuelve al Estadio Azteca con Carlos Reinoso como protagonista

El América regresa al Estadio Azteca con uno de los duelos más esperados del Clausura 2026, en la Liga MX, enfrentando al Cruz Azul en el Clásico Joven y en la antesala los americanistas podrán convivir con la leyenda de la institución Carlos Reinoso.

A través de Ameshop ha lanzado una convocatoria para el americanismo: “Nuestro regreso a casa tenía que vivirse con un ídolo americanista. Este sábado te esperamos en nuestra sucursal del Estadio Banorte para convivir con la leyenda: Carlos Reinoso.”

Finalmente, como podrán ser parte de este momento en la que se resalta que será limitado y solo algunos podrán tener la gran oportunidad: Asegura tu lugar adquiriendo el jersey adidas del Club América temporada 25/26. Cupo limitado”.

Carlos Reinoso en TUDN l X:Carlos8reinoso

¿Cuál será el homenaje central en el Clásico Joven?

Además de la presencia de Carlos Reinoso el conjunto azulcrema prepara un homenaje especial a otra figura en la institución; el Clásico Joven servirá para algo más que la competencia deportiva: será el escenario de un tributo necesario a la memoria de Arlindo Dos Santos.

Reinauguración del Estadio Banorte I MEXSPORT

La directiva del conjunto de Coapa confirmó que la reapertura del inmueble para las Águilas y previo al debut del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 tendrá como eje central la identidad de quien escribió la primera página dorada del recinto.

"Hay nombres que construyeron esta casa. Arlindo Dos Santos es uno de ellos", manifestó la institución a través de sus canales oficiales. "Águilas, acompañemos este sábado en un homenaje especial a una leyenda americanista. Este sábado no solo volvemos al Estadio Banorte… volvemos a nuestra historia, a nuestra gente, a lo que nos hizo grandes", añade el comunicado del América.

ROTA AMÉRICA CRUZ AZUL | RÉCORD

América vs Cruz Azul

Las Águilas del América reciben a Cruz Azul en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Banorte. Este enfrentamiento, conocido como el Clásico Joven del futbol mexicano, promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada, enfrentando a dos de los equipos más tradicionales del país.