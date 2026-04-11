¡Abrirán la billetera! Santiago Baños anticipa refuerzos para el América tras crisis en el Clausura 2026

Las Águilas del América se preparan para enfrentar al Cruz Azul, partido en donde se juegan más que tres puntos y en la que una derrota podría representar estar al borde de quedar fuera de la Liguilla en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Previo a este cotejo en el Estadio Banorte, Santiago Baños habló sobre el presente del equipo y resaltó que están por traer jugadores en el mercado de verano, esto una vez concluido el torneo actual en busca de volver al protagonismo.

“No es fácil fichar por este club, porque cuando alguien sabe se quieren meter, quieren ensuciar la transferencia, los precios los elevan en dos segundos, llevamos en contra no nada más es América si ves fichajes de Cruz Azul, de Tigres, de otros equipos cerraron con el torneo ya iniciado porque vamos en contra del calendario mundial”, mencionó en primera instancia en entrevista con Claro Sports.

Santiago Baños en el Estadio BBVA de Rayados de Monterrey en los pasados Cuartos de Final | IMAGO7

Baños anticipa nuevas llegadas a Coapa: “Hoy estamos ya en el análisis de ciertas posiciones que necesitamos llenar, tenemos una lista de jugadores que pretendemos empezar a ver o que ya estamos viendo y ver si podemos cerrar por lo menos tres refuerzos para este verano”, catapultó.

América previo a un compromiso de la temporada | IMAGO7

¿Por qué salieron futbolistas claves?

Santiago Baños habló de la salida de Julián Quiñones: “Quiñones porque vino una oferta muy importante para el club y para él en el tema personal, triplicaba el sueldo que percibía aquí y fue muy rápido y llegó para pedir su salida, se negoció y así fue.”

Asimismo detalló por qué salió Jonathan Rodríguez: “El Cabecita también, no estaba muy contento porque competía mucho con Brian (Rodríguez) en su momento y luego el cuerpo técnico lo quería poner de doble nueve y no se sentía agusto, vino la oposición de Portland.”

Diego Valdés, exjugador de América | MEXSPORT

Mientras tanto sobre Diego Valdés: “Diego Valdés llegó un momento en el que creíamos que había dado lo que tenía que dar, otra vez los números en Vélez y no ha tenido tanta participación, te dice que al final del día no nos equivocamos en esta toma de decisiones”.