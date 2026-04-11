09:21 Japón elige instalaciones de Tigres como campamento base para el Mundial 2026

09:14 Red Bull Batalla 2026: dónde y a qué hora ver la Final Internacional

08:54 ¡Esa paloma voló, y voló! Brandon Valenzuela conecta su primer cuadrangular en Grandes Ligas

08:39 Lluvias, calor y hasta frío: así estará el clima este fin de semana en México

08:26 "A Henry lo vamos aguantar hasta el día que él quiera": Santiago Baños sobre el contrato del yucateco

07:54 Cholo Simeone rechaza regalo de aficionados mexicano

07:24 FOX Sports México transmitirá el CMLL en vivo desde la Arena México

05:55 Portada RÉCORD 11 abril 2026

00:30 A 61 días del Mundial: En México 1970 se empató la mayor diferencia en una Final, al igualar la de 1958