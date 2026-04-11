Clara Brugada también rifará su boleto para el Mundial 2026 ¿Cómo ganar tu entrada?

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó en México y ahora viene con una oportunidad única: asistir al partido inaugural sin gastar un peso. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, decidió sumarse a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y donar su boleto para que una joven pueda vivir la experiencia desde el estadio.

El anuncio se dio durante la llamada mañanera del pueblo del pasado viernes, donde se confirmó que Brugada también había sido invitada al encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, pero optó por ceder su lugar, lo que permitirá que ahora sean dos las participantes que puedan ganar una entrada a uno de los eventos más importantes del futbol mundial.

“Además, la Jefa de Gobierno, quien también tenía un boleto para la inauguración, decidió dar su boleto. Entonces van a ser dos las seleccionadas de todas estas chicas extraordinarias”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Clara Brugada regalará su boleto del partido de inauguración / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo

¿Qué es el “Mundial Social”?

Esta dinámica forma parte del programa “Mundial Social”, una estrategia del Gobierno de México que busca involucrar a la población, especialmente a jóvenes, en actividades relacionadas con el futbol rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Dentro de este programa destaca la iniciativa “Representa México durante la inauguración del Mundial”, que abre la puerta para que participantes puedan vivir experiencias únicas, como asistir al partido inaugural, algo que normalmente está fuera del alcance de la mayoría de los aficionados.

Ahora serán dos boletos los que se regalarán para el arranque de la Copa del Mundo / FB: @ClaraBrugadaM

Así puedes participar para ganar boletos

El concurso se desarrolla en distintas etapas y ya ha generado gran interés entre jóvenes de todo el país. En la primera fase, las participantes debían subir un video a YouTube mostrando sus habilidades con el balón, además de explicar por qué desean representar a México en este evento histórico.

Actualmente, el proceso se encuentra en la segunda fase, donde se seleccionó a aproximadamente mil jóvenes que continúan en competencia. De este grupo saldrán las finalistas que tendrán la oportunidad de ganar uno de los boletos para el partido inaugural.

La gente podrá participar para poder ganarse esas entradas que tan cotizadas están / FB: @ClaraBrugadaM

¿Quién elegirá a las ganadoras?

La decisión final estará en manos de un jurado conformado por figuras destacadas del deporte, quienes evaluarán tanto las habilidades técnicas como el mensaje de las participantes.

Entre ellas se encuentran: Katia Itzel García

Charlyn Corral

Gabriela Fernández de Lara

De acuerdo con Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el objetivo es reconocer no solo el talento, sino también la pasión y el compromiso de las jóvenes con el futbol.

Con esta decisión, tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada buscan dar visibilidad a nuevas generaciones y acercar el Mundial a quienes sueñan con vivirlo de cerca, en un gesto que ha llamado la atención por abrir espacios a la participación social en un evento de talla mundial.