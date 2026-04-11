América anuncia show de medio tiempo en el partido ante Cruz Azul

El Estadio Azteca, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte, continúa con su reapertura tras un evento inaugural protagonizado por la Selección Mexicana, y ahora será turno de la Liga MX de volver a hacer vibrar el Coloso de Santa Úrsula. El Clásico Joven entre América y Cruz Azul marcará el regreso del futbol de clubes al histórico recinto.

Las Águilas del América confirmaron a través de sus redes sociales que el partido contará con un atractivo adicional: un show de medio tiempo encabezado por el cantante venezolano Lasso. El artista será el encargado de amenizar uno de los encuentros más esperados de la jornada, en un intento por ofrecer una experiencia más completa a los aficionados.

La casa vuelve a latir… y se va a escuchar fuerte. 💛🏟️💙

¡@LassoMusica en el medio tiempo, no te quedes fuera de un momento inolvidable!

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El Estadio Azteca busca reinventarse como espectáculo deportivo

La reinauguración del inmueble ha estado marcada por una estrategia que va más allá del futbol, incorporando elementos de entretenimiento para enriquecer la experiencia del público. El reciente partido entre México y Portugal ya había mostrado esta nueva faceta del estadio, con un ambiente que combinó deporte y espectáculo.

Ahora, con el Clásico Joven, el América apuesta por replicar esta fórmula en la Liga MX, sumando música en vivo con uno de los artistas latinos más populares del momento. Este tipo de iniciativas reflejan una tendencia global en la industria deportiva, donde los eventos buscan convertirse en experiencias integrales.

Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT

América y Cruz Azul protagonizan el regreso a Santa Úrsula

En lo deportivo, el duelo entre América y Cruz Azul genera altas expectativas por tratarse de uno de los clásicos más intensos del futbol mexicano. Además del impacto mediático del partido, el regreso al Estadio Azteca añade un ingrediente especial tanto para jugadores como para la afición.

El encuentro corresponde a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX y marcará un momento simbólico en la nueva etapa del estadio rumbo al Mundial de 2026. La combinación de futbol, espectáculo musical y el peso histórico del recinto convierte este evento en uno de los más relevantes del calendario.