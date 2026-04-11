Crisitano Ronaldo anota gol ante Al-Okhdood
Cristiano Ronaldo con Al-Nassr l INSTA: @cristiano
Crisitiano Ronaldo sumó un nuevo gol durante el partido ante Al-Okhood Club y logró su gol número 969 en su carrera futbolística.
Al minuto 15, el astro portugués se aventó una gran definición al frente con el Al-Nassr, con esto, sigue sumando unidades para lograr los 1000 goles en su carrera.
El partido se fue empatado 1-1 al medio tiempo, pero se espera un segunda mitad muy movida tras la anotación del ex del Real Madrid.
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