La defensa de Alberto “N” solicita audiencia privada; no quiere sentirse acosado

Este sábado se desarrollará la segunda audiencia en el caso de Alberto “N”, ex luchador de la WWE, quien enfrenta señalamientos por presunta violencia en contra de su pareja sentimental. La diligencia se realizará como parte del proceso que se sigue en su contra en el centro de reinserción social de La Pila, en San Luis Potosí.

Como parte de la estrategia legal, la defensa del imputado pidió que la audiencia se lleve a cabo de manera privada, al argumentar que Alberto “N” ha sido objeto de acoso derivado de la atención mediática y pública que ha rodeado el caso desde su primera comparecencia.

Alberto 'N' se mantiene en el Centro de Reinserción Social | X

Su segunda audiencia

Cabe recordar que esta segunda audiencia tiene lugar después de que, en la fase inicial del proceso, el equipo legal solicitó la duplicidad del término constitucional, con el fin de contar con más tiempo para la integración de su defensa antes de que se determine su situación jurídica.

El caso continúa su curso bajo la mirada pública, mientras se espera que en esta nueva audiencia se definan avances clave dentro del proceso legal.

Alberto N en una función de lucha libre | Imago7

¿Por qué está detenido Alberto "N"?

El luchador profesional, Alberto N 'El Patrón' fue detenido este lunes en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital potosina, luego de ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja sentimental.

De acuerdo con la información difundida, la mujer pidió apoyo al 911 tras resultar con lesiones en rostro y brazos. Al llegar al lugar, elementos de la Guardia Civil Estatal encontraron a la víctima con visibles huellas de violencia y procedieron con la detención del señalado.

Alberto 'N' fue detenido

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado menciona que el detenido fue identificado como Alberto 'N', conocido en el medio de la lucha libre como Dos Caras Jr. y Alberto del Río 'El Patrón'. Esta no es la primera vez que se le atribuye un delito similar.