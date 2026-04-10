Juez dicta prisión preventiva a Alberto “N” por presunta agresión
Tras iniciar la primera audiencia en el juicio en contra de Alberto “N”, en el centro penal de La Pila, el juez encargado del proceso determinó dictar prisión preventiva en contra del exluchador de la WWE, por presunta violencia doméstica en contra de su pareja sentimental.
La defensa del gladiador utilizó el recurso legal mediante la duplicidad del término, el cual le da un plazo de 72 horas al equipo legal de “El Patrón” para presentar datos de prueba que puedan favorecer su situación jurídica dentro de este proceso.
La audiencia inicial se llevó a cabo este jueves alrededor de la 1:00 de la tarde en el Centro de Reinserción Social de La Pila y concluyó minutos antes de las 3:00 pm. Durante este acto se expusieron los primeros elementos de la carpeta de investigación, mientras que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional.
Será hasta este domingo cuando se reanude la audiencia, en la que el juez deberá determinar si se vincula o no a proceso a Alberto “N”. Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto continúan las investigaciones por este caso que ha generado atención mediática a nivel nacional.
Cabe señalar que este caso se desarrolla en medio de un contexto donde las autoridades han reiterado su postura de no tolerar actos de violencia contra las mujeres, por lo que el seguimiento del proceso será clave para el desarrollo legal del mismo.
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