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Defensa de Alberto “N” busca arreglo económico con presunta víctima del luchador

Alberto N fue detenido por presunta agresión en contra de su pareja./ X
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:01 - 09 abril 2026
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El luchador busca conciliar tras su denuncia y habría ofrecido un millón de pesos

El proceso legal en contra de Alberto “N” continúa desarrollándose en San Luis Potosí, en medio de versiones sobre un posible acuerdo económico con la parte afectada, tras las presuntas agresiones que se le imputan al exluchador.

De acuerdo con información que ha trascendido, “El Patrón” habría ofrecido una cantidad cercana al millón de pesos con la intención de llegar a un arreglo con su pareja sentimental; sin embargo, dicha propuesta habría sido rechazada por la presunta víctima.

Alberto N se mantiene a disposición del Ministerio Público | Imago7

Fue el miércoles cuando Alberto “N” ingresó al Penal de La Pila, donde permanece mientras avanza su situación jurídica. Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia del caso, la cual inició a la 1:00 pm y concluyó poco antes de las 3:00 pm, sin que se revelaran detalles sobre lo ocurrido.

Se prevé que la audiencia continúe este viernes en el mismo Centro de Reinserción Social.

Alberto 'N' se mantiene en el Centro de Reinserción Social | X
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