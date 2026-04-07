Kim Shantal rompe el silencio tras detención de “El Patrón” y lanza fuerte mensaje

La influencer Kim Shantal reaccionó a la polémica que envuelve a Luis Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, luego de su detención por presunta violencia familiar. La creadora de contenido, quien convivió con el luchador durante su participación en “La Granja VIP”, reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y expresó una postura clara ante la situación.

Durante un evento, la famosa fue cuestionada por la prensa sobre la denuncia interpuesta por Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa del luchador. La influencer no ocultó su desconcierto, pues aseguró que la imagen que tenía de él era completamente distinta.

Kim y El Patrón estuvieron haciendo equipo dentro del reality de TV Azteca / Redes Sociales

“Es algo que no se puede justificar”

Kim Shantal fue contundente al referirse al caso, dejando claro que, aunque le guarda afecto, no respalda lo ocurrido.

"Fíjate que lo acabo de ver ahorita, qué triste, nos da mucha tristeza, yo no lo tenía en ese concepto, creo que es algo que no se puede justificar, él va a obtener lo que merece".

La influencer también explicó que, en las ocasiones en que convivió con “El Patrón”, él siempre hablaba con cariño de su esposa, lo que hace aún más impactante la situación.

La influencer se puso del lado de la esposa del luchador por solidaridad a las mujeres / Especial

"No conozco nada de su vida íntima y personal, las veces que nos hemos hablado o visto, yo miraba una relación tan estable entre ellos, como mucho amor, uno nunca sabe lo que pasa de la puerta para dentro, la manera en que se expresaba de su esposa siempre fue de lo más lindo y respetuoso".

Kim Shantal se posiciona del lado de la víctima

A pesar de la cercanía que tuvo con el luchador, Shantal dejó claro que su postura está con Mary Carmen Rodríguez Lucero y con las mujeres en general, rechazando cualquier tipo de violencia.

"No dejo de lado todo lo bonito que hemos vivido, tampoco se puede justificar, no voy a decir ´es que es mi amigo´, no, obviamente yo siempre voy a estar del lado de la mujer, espero que Carmen esté bien y espero que ´el Patrón´ asuma sus consecuencias".

Incluso, recordó que el propio luchador criticó en su momento a Eleazar Gómez por un caso similar, lo que ahora genera mayor controversia.

"Sí, eso es verdad, a mí me cae mal Eleazar, porque conozco eso de él y, ahora que ‘Patrón’está en una situación así, no puedo defenderlo".

Kim Shantal ahora no sabe si continuará su amistad con el luchador por todo lo que ha estado pasando / FB:@KimberlyShantalOficial

¿Se rompe la amistad?

Sobre si pondrá fin a su relación con el luchador, la influencer admitió que se trata de una decisión complicada, pues mantiene aprecio tanto por él como por su esposa.

"Me ponen en una situación complicada, no sabría qué contestarte porque sí me pone triste, es una persona que quiero, una persona que considero mi amigo, tanto a él, como a Carmen".

Finalmente, expresó su deseo de que la situación pueda resolverse de manera adecuada: "Ojalá sí obtenga ayuda psicológica y pueda solucionar todo eso".