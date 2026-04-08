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¿Cuándo sale WhatsApp Premium? Esto sabemos del nuevo servicio de Meta

WhatsApp Premium estará dirigida a usuarios que buscan una app más completa y personalizada. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:52 - 07 abril 2026
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La app de mensajería más usada del mundo prepara cambios importantes con funciones de premium

WhatsApp se prepara para dar un giro importante con nuevas experiencias para los usuarios. La plataforma propiedad de Meta trabaja en una suscripción Premium que ofrecerá funciones adicionales.

Una nueva función de WhatsApp llegará. / iStock

¿Cuándo sale la suscripción Premium de WhatsApp?

Por ahora, no existe una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, se espera que la suscripción Premium llegue durante el transcurso de 2026, de acuerdo con información disponible en versiones de prueba de la app.

Actualmente, algunos usuarios ya pueden acceder a una lista de espera dentro de la aplicación, lo que indica que el despliegue será gradual.

Esto significa que no todos podrán usarla al mismo tiempo, ya que WhatsApp irá liberando la función por etapas.

Por ahora, no existe una fecha oficial de lanzamiento. / iStock

¿Qué novedad tendrá WhatsApp Premium?

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, estas son algunas de las funciones que podrían integrarse en esta versión:

  • Stickers exclusivos

  • Temas, fondos y colores de chat más llamativos

  • Posibilidad de fijar más de tres chats

  • Tonos personalizados para llamadas y videollamadas

  • Personalización del ícono de la aplicación

  • Menor presencia de publicidad en canales y estados

Estas herramientas buscan ofrecer una experiencia más completa dentro de la app, especialmente para quienes quieren llevar la personalización a otro nivel.

La app tendrá funciones más personalizadas para los usuarios. / iStock

¿Tendrá costo la suscripción de WhatsApp Premium?

El precio aún no ha sido confirmado oficialmente por Meta. No obstante, reportes indican que podría variar dependiendo del país y del tipo de usuario.

WhatsApp seguirá siendo gratis: lo que debes saber

A pesar de la llegada de funciones de pago, WhatsApp seguirá siendo gratuito para la mayoría de usuarios.

Las herramientas básicas como enviar mensajes, hacer llamadas o crear grupos no tendrán costo, ya que el modelo Premium funcionará como un complemento opcional.

Además, la compañía ha señalado que las condiciones de privacidad no cambiarán, por lo que el cifrado y la seguridad seguirán siendo los mismos para todos.

WhatsApp seguirá siendo gratuito para usuarios comunes, pese a las funciones de pago. / Pixabay
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