El Malilla rompe el silencio de su 'rivalidad' con Christian Nodal

El Malilla volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por polémicas, sino por una inesperada declaración que dejó con la boca abierta a sus seguidores: quiere colaborar con Christian Nodal.

Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, el intérprete de “Papi Chulo” fue cuestionado sobre la supuesta rivalidad con el cantante de regional mexicano, un rumor que circula desde hace tiempo… pero que él mismo se encargó de desmentir.

“Admiro mucho su voz. Me gusta su música, la neta, sí me encantaría hacer una rola con él”, expresó.

El Malilla negó tener alguna rivalidad con Nodal y buscaría hacer una canción juntos / FB: @elmalibaby

Sin pleitos y con ganas de colaborar

Lejos de alimentar conflictos, El Malilla dejó claro que su enfoque está completamente en la música y en sumar proyectos con otros artistas.

“Yo estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo, la neta no estoy en peleas y estoy en pro de hacer música”, enfatizó.

El cantante de urbano le gustaría entrar al regional mexicano con Christian y Ángela Aguilar / FB: @Nodal

Incluso, sorprendió al mencionar que también le gustaría trabajar con Ángela Aguilar, una de las voces más representativas del regional mexicano.

Pero eso no fue todo, ya que también lanzó un mensaje directo a Danna: “Me encantaría, Danna, te quiero mucho, ya saquemos esa canción”.

El Malilla por el momento busca llegar a un público más internacional como el de Estados Unidos / FB: @elmalibaby

Va por más… incluso en Estados Unidos

El crecimiento de El Malilla no se detiene. Durante el mismo encuentro, adelantó que tiene planes importantes fuera de México, específicamente en California, donde prepara nuevas sorpresas para su público.

Además de su carrera musical, el cantante también está explorando el mundo empresarial con su taquería “Los Pacientes”, un proyecto que definió como uno de sus mayores sueños.

“Estoy muy feliz, la neta. Nos aventuramos a hacer los tacos. Obviamente yo no soy el dueño, tengo una sociedad ahí, pero es muy lindo comenzar este sueño guajiro. La neta, la comida es algo que me encanta después de hacer música”.

El cantante también se estreno como empresario al poner una taquería en su natal Chalco, Edomex / FB: @elmalibaby

¿Y de dónde viene la rivalidad?