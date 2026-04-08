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FDA aprueba medicamento Foundayo para bajar de peso: lo que debes saber

Contiene orforglipron, un compuesto que pertenece a los agonistas del receptor GLP-1 / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:16 - 07 abril 2026
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El medicamento promete facilitar el tratamiento de la obesidad, pero también tiene riesgos

La lucha contra el sobrepeso y la obesidad podría dar un giro importante. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un nuevo medicamento oral llamado Foundayo, desarrollado por Eli Lilly and Company, que busca revolucionar el tratamiento para perder peso.

A diferencia de otras opciones, este fármaco no se inyecta, sino que se toma en forma de pastilla diaria, lo que lo convierte en una alternativa más accesible y cómoda para millones de pacientes.

El nuevo medicamento ya no será inyectado sino en píldora para mayor efectividad / FREEPIK

¿Qué es Foundayo y cómo funciona?

El medicamento contiene orforglipron, un compuesto que pertenece a los agonistas del receptor GLP-1, utilizados para controlar el peso y mejorar el metabolismo.

Su gran ventaja es que puede tomarse sin restricciones de alimentos o agua, algo que lo diferencia de otros tratamientos similares.

Además, está indicado como complemento de:

  • Dieta baja en calorías

  • Incremento de la actividad física

Foundayo es desarrollado por los laboratorios Eli Lilly and Company / Redes Sociales

Es decir, no es una solución mágica, sino parte de un tratamiento integral.

Resultados que llaman la atención

La aprobación de Foundayo se basó en estudios clínicos del programa ATTAIN, donde mostró resultados contundentes:

  • Pacientes con dosis alta perdieron 12.4% de su peso corporal (27.3 libras)

  • El grupo placebo solo perdió 0.9% (2.2 libras)

También se registraron mejoras en:

  • Circunferencia de la cintura

  • Colesterol

  • Triglicéridos

  • Presión arterial

Como todo medicamento tiene algunas reacciones secundarias para que evites autorecetarte / FREEPIK

¿Cuánto costará?

El medicamento estará disponible inicialmente en Estados Unidos a partir de 2026, con diferentes esquemas de pago:

  • Desde 25 dólares mensuales (con seguro)

  • Aproximadamente 149 dólares al mes sin seguro

  • Cerca de 50 dólares para beneficiarios de Medicare

Riesgos y efectos secundarios

Como otros medicamentos de su tipo, Foundayo no está libre de efectos secundarios:

  • Náusea

  • Diarrea o estreñimiento

  • Dolor abdominal

  • Dolor de cabeza

  • Fatiga

Además, la farmacéutica advirtió sobre un posible riesgo de tumores en la tiroides, por lo que se recomienda vigilancia médica constante. Tampoco se recomienda combinarlo con otros medicamentos similares ni usarlo en menores de edad.

Por el momento, el medicamento solamente estará a la venta en Estados Unidos / FREEPIK

Un cambio en el tratamiento de la obesidad

La llegada de Foundayo ocurre en un contexto donde menos del 10% de las personas que necesitan tratamiento para la obesidad lo reciben.

Esta nueva opción en pastilla podría mejorar la adherencia de los pacientes y ampliar el acceso a terapias que antes eran más complicadas.

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