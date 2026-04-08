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Lucha

Avanza caso contra Alberto 'N'; ratifican denuncia y alistan audiencia en La Pila

El luchador fue acusado por su pareja pór supuesta violencia familiar en San Luis Potosí y fue detenido por la Guardia Civil Estatal
El Planchitas
El Planchitas 18:32 - 07 abril 2026
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El luchador continuará su proceso en el cual podría ser encarcelado pronto

El proceso legal en contra del ex luchador mexicano de la WWE, Alberto “N”, continúa avanzando luego de que su pareja sentimental acudiera a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para ratificar la denuncia por presunta violencia en San Luis Potosí.

Alberto N se mantiene a disposición del Ministerio Público | Imago7

Se sigue de cerca el caso del luchador

La formalización de la acusación permitirá a las autoridades dar seguimiento a la investigación, mientras se contempla que la audiencia inicial pueda desarrollarse este miércoles en el penal de La Pila, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

El ex luchador fue detenido en un domicilio particular en la capital potosina, tras un reporte al 911 realizado por su pareja, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad.

Alberto N ha sido detenido | X

Cabe destacar que este no es el primer señalamiento de este tipo en su contra, ya que en Estados Unidos cuenta con antecedentes relacionados con violencia doméstica, lo que añade peso al caso actual. Por ahora, el expediente sigue en integración.

Con información de Karen Peña, este será el seguimiento que le darán al caso del 'Patrón', quien vuelve a estar inmiscuido en una polémica por un caso de violencia en contra de una de sus parejas; cabe recordar también que recientemente se ha dado a conocer información con fuentes cercanas a RÉCORD que el potosino ha sido desvinculado de cualquier actividad que tenga que ver con la nueva empresa LM52.

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