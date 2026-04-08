Avanza caso contra Alberto 'N'; ratifican denuncia y alistan audiencia en La Pila

El proceso legal en contra del ex luchador mexicano de la WWE, Alberto “N”, continúa avanzando luego de que su pareja sentimental acudiera a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para ratificar la denuncia por presunta violencia en San Luis Potosí.

Alberto N se mantiene a disposición del Ministerio Público | Imago7

Se sigue de cerca el caso del luchador

La formalización de la acusación permitirá a las autoridades dar seguimiento a la investigación, mientras se contempla que la audiencia inicial pueda desarrollarse este miércoles en el penal de La Pila, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

El ex luchador fue detenido en un domicilio particular en la capital potosina, tras un reporte al 911 realizado por su pareja, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad.

Alberto N ha sido detenido | X

Cabe destacar que este no es el primer señalamiento de este tipo en su contra, ya que en Estados Unidos cuenta con antecedentes relacionados con violencia doméstica, lo que añade peso al caso actual. Por ahora, el expediente sigue en integración.