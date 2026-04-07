¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto 'N'?

El pasado 6 de abril de 2026, el famoso luchador José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido en el ring como Alberto del Río o “El Patrón” fue denunciado por su esposa, la ciclista de alto rendimiento Mary Carmen Rodríguez Lucero, quien presuntamente reportó haber sido víctima de agresiones físicas.

El luchador fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que ella recibió resguardo médico y legal. Sin embargo, desde entonces, el nombre de la ciclista ha estado rondando alrededor de las redes sociales.

Mary Carmen Rodríguez Lucero es una ciclista mexicana | INSTAGRAM @carmenrl5

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero?

A sus 41 años, Mary Carmen Rodríguez Lucero es una figura destacada en el ciclismo potosino y nacional. Ha conquistado importantes competencias como el Gran Premio Potosí 2024 y las ediciones del GFNY en Monterrey y Zapopan.

Además de su carrera deportiva, es madre de dos hijos y solía compartir activamente en redes sociales aspectos de su vida familiar y profesional. Su nombre es reconocido en el ámbito del deporte de alto rendimiento en México.

Mary Carmen Rodríguez Lucero también es una figura en redes sociales | INSTAGRAM @carmenrl5

Su relación con Alberto del Río no era reciente. Ambos habían sido compañeros de escuela y novios en la juventud. Tras vivir matrimonios previos que concluyeron, retomaron el contacto de adultos, sumando ya tres años de casados.

Durante este tiempo, Mary Carmen ha compartido viajes y entrenamientos junto a Alberto, mostrando una vida activa y en pareja, con publicaciones desde Italia, Austria y Teotihuacán, entre otros destinos.

Además de su faceta como atleta, Rodríguez Lucero es madre de dos hijos y mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida familiar y deportiva a sus más de 20 mil seguidores.

Mary Carmen Rodríguez Lucero sumaba 3 años de matrimonio con el luchador | INSTAGRAM @carmenrl5

El luchador fue detenido