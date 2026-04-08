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¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson en México? Todo lo que debes saber

La película promete una experiencia inmersiva que combina música, historia y espectáculo. / IMDb
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:18 - 07 abril 2026
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La esperada película sobre el Rey del Pop ya tiene fecha en México y promete una experiencia musical única en cines

La vida de Michael Jackson llegará a la pantalla grande con una de las películas más esperadas del año. La biopic titulada “Michael” ya confirmó su estreno en México, así como detalles clave sobre la preventa de boletos y la música que formará parte del filme.

La historia abordará distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta su consolidación como estrella global./ X: @michaeljackson

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson en México?

La película “Michael” se estrenará en México el 22 de abril de 2026, convirtiendo al país en uno de los primeros en verla, incluso antes que en otros mercados de América Latina.

Preventa de boletos: cuándo inicia y dónde comprar

La preventa oficial comenzó el pasado 6 de abril de 2026 a través de plataformas digitales de cadenas de cine como Cinemex y Cinépolis.

Las funciones estarán disponibles tanto en salas tradicionales como en formatos premium, incluyendo IMAX, lo que apunta a una alta demanda desde los primeros días.

La biopic “Michael” se estrenará en México el 22 de abril de 2026, antes que en otros países de Latinoamérica. / IMDb

Las canciones que incluirá la biopic “Michael”

La película incluirá 13 canciones emblemáticas que recorren distintas etapas de la carrera del artista.

Entre los temas más representativos que formarán parte del soundtrack destacan:

  • “Billie Jean”

  • “Thriller”

  • “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”

  • “Wanna Be Startin’ Somethin’”

Estas canciones buscan acompañar la narrativa del filme y reflejar la evolución artística del llamado “Rey del Pop”.

Michael Jackson: Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, protagonizará su película biográfica | AP

Una biopic autorizada por su familia

El proyecto cuenta con el respaldo de la familia de Michael Jackson y es protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, bajo la dirección de Antoine Fuqua.

La historia abordará su trayectoria desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su ascenso como una de las figuras más influyentes de la música mundial.

La biopic busca retratar el legado musical del llamado “Rey del Pop” a través de sus mayores éxitos. / YouTube
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