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AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros

El AIFA cumplió 4 años de operaciones con resultados financieros positivos antes de lo previsto. / Cortesía
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:48 - 07 abril 2026
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El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles alcanza resultados antes de lo previsto y se posiciona como pieza clave en el desarrollo económico del país.

A cuatro años de haber iniciado operaciones, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó avances que superan las expectativas iniciales, al consolidarse como un nodo estratégico en conectividad, logística y crecimiento económico en México.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó avances que superan las expectativas iniciales. / Cortesia

AIFA alcanza rentabilidad antes de lo previsto

De acuerdo con información oficial, el AIFA logró su rentabilidad financiera antes del tiempo estimado. Mientras que el punto de equilibrio estaba proyectado entre el quinto y sexto año, el aeropuerto cubrió sus gastos de operación con ingresos propios desde el primer trimestre de su tercer año.

El saldo financiero positivo fue de 447 millones de pesos en 2024 y aumentó a 762 millones de pesos al cierre de 2025, reflejando una gestión eficiente de recursos.

Más de 18.4 millones de pasajeros han viajado desde el AIFA desde su apertura. / Cortesía

¿Cuántos pasajeros y operaciones registra el AIFA en 2026?

En estos cuatro años, el AIFA ha transportado a más de 18.4 millones de pasajeros y acumulado 191 mil operaciones aéreas.

Actualmente, ofrece 39 rutas nacionales y 5 internacionales, con la participación de 8 aerolíneas, lo que le permite posicionarse en el lugar número 7 dentro del Sistema Aeroportuario Mexicano en transporte de pasajeros.

El proyecto ha generado más de 18 mil empleos directos en la región. / Cortesía

Liderazgo en carga aérea y crecimiento logístico

Uno de los puntos más destacados es su papel en el transporte de carga. Desde 2023, el AIFA se mantiene como líder nacional en carga aérea.

Además, el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) lo ubica en la segunda posición regional, con más de 1.1 millones de toneladas transportadas, mediante 28 rutas internacionales y la participación de 55 aerolíneas de carga.

Para fortalecer su operación, el aeropuerto amplió su terminal de carga, alcanzando una capacidad de 705 mil toneladas anuales.

El aeropuerto ocupa el lugar número 7 en transporte de pasajeros en México. / Cortesía

Impacto económico y generación de empleos

El crecimiento del AIFA también se refleja en el empleo. Ha generado más de 18 mil empleos directos y aproximadamente 150 mil indirectos, en sectores como transporte, servicios aeroportuarios, construcción y comercio.

Asimismo, su componente aduanal ha sido clave, con una recaudación acumulada superior a 241 mil millones de pesos, posicionando a la Aduana No. 50 en el lugar número 7 a nivel nacional.

Seguridad, medio ambiente y certificaciones

El aeropuerto también reportó avances en materia ambiental, destacando el rescate y reubicación de 375 ejemplares de fauna silvestre desde el inicio de operaciones.

En cuanto a seguridad operacional, en 2025 obtuvo el Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, otorgado por la Agencia Federal de Aviación Civil, tras completar la cuarta fase del sistema.

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