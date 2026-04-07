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¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica? Guía clave para protegerte y salvar tu vida

Es fundamental mantenerse informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:13 - 07 abril 2026
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Las lluvias y tormentas por el frente frío 43 ya afectan a México; conoce cómo actuar antes, durante y después de una descarga eléctrica

Las lluvias intensas, acompañadas de relámpagos y fuertes rachas de viento, ya se sienten en distintas regiones del país debido al frente frío 43. En la Ciudad de México, las tormentas eléctricas han sorprendido a los capitalinos con espectáculos de rayos en el cielo, pero también con riesgos que pueden poner en peligro la vida.

Las tormentas eléctricas son fenómenos naturales caracterizados por descargas de energía en la atmósfera. Se manifiestan con relámpagos —la luz— y truenos —el sonido—, y aunque pueden parecer impresionantes, también representan un riesgo real si no se toman precauciones.

Las tormentas eléctricas son fenómenos naturales caracterizados por descargas de energía en la atmósfera / FREEPIK

¿Qué hacer antes y durante una tormenta eléctrica?

Antes de que inicie una tormenta, es fundamental mantenerse informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se recomienda identificar nubes oscuras, resguardarse en casa o en un edificio seguro y proteger a las mascotas.

Durante la tormenta, evita lugares altos como cerros o montañas, aléjate de postes eléctricos, bardas metálicas o paraguas con punta de metal, y no permanezcas en espacios abiertos. Tampoco es recomendable refugiarse bajo árboles, ya que pueden atraer descargas eléctricas.

Evita lugares altos como cerros o montañas, aléjate de postes eléctricos y no te cubras bajo los árboles / FREEPIK

Otra medida importante es evitar el contacto con el agua, ya que es un excelente conductor de electricidad. En caso de no tener refugio cercano, permanecer dentro de un automóvil con el motor apagado puede ser una opción más segura.

¿Qué hacer si alguien es alcanzado por un rayo?

Si una persona sufre el impacto de un rayo, es importante saber que no retiene carga eléctrica, por lo que puede ser auxiliada de inmediato. Lo primero es verificar si tiene pulso y respiración; en caso contrario, se debe iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamar a los servicios de emergencia.

Ante el aumento de lluvias y tormentas en el país, las autoridades recomiendan no subestimar estos fenómenos y seguir todas las indicaciones oficiales para evitar accidentes.

Es importante evitar el contacto con el agua, ya que es un excelente conductor de electricidad / FREEPIK
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