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¿Tu auto está en la lista? Los vehículos más robados en México en 2026

El robo de autos sigue siendo un problema constante en el país. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:17 - 07 abril 2026
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El robo de autos sigue siendo un problema constante en el país, pero hay ciertos modelos y tipos de unidades que enfrentan mayor riesgo, especialmente bajo esquemas violentos

El robo de vehículos en México no solo persiste, también muestra patrones claros que ayudan a entender qué unidades están más expuestas.

De acuerdo con cifras recientes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), algunos modelos destacan por concentrar la mayor cantidad de robos, mientras que otros presentan un alto porcentaje de casos con violencia.

El robo de vehículos sigue en México. / iStock

¿Cuáles son los vehículos más robados con violencia en México?

Los datos más recientes de la AMIS revelan que el robo con violencia se concentra principalmente en vehículos de carga y trabajo, no tanto en autos particulares.

En este rubro, los modelos con mayor porcentaje de robo violento son:

  • Toyota Hilux (83.8% de los casos con violencia)

  • Semirremolques tipo caja seca (68.4%)

  • Camiones International (68.1%)

  • Camiones Kenworth (67.5%)

  • Camiones Freightliner (66.6%)

Los camiones de carga son uno de los principales blancos del crimen organizado en carreteras del país. / iStock

Esto significa que, en estos casos, la mayoría de los robos ocurren mediante asaltos directos, muchas veces en carretera.

Además, especialistas señalan que este tipo de delitos suele estar vinculado con el transporte de mercancías, lo que explica por qué las unidades pesadas son un blanco frecuente.

Autos más robados en México: los modelos que encabezan la lista

Aunque el robo con violencia se concentra en transporte pesado, los autos particulares también figuran en las estadísticas generales de robo.

Según la AMIS, los vehículos más robados en el país son:

  • Nissan Versa (2,163 casos)

  • Kenworth (1,946)

  • Nissan NP300 (1,470)

  • Bajaj 111-250 (1,411)

  • Nissan March (1,163)

Estos modelos suelen ser objetivo por su alta circulación, facilidad de comercialización de piezas y demanda en el mercado.

El Nissan Versa encabeza la lista de los autos más robados en México por su alta circulación. / iStock

Robo de vehículos en México: un problema que no desaparece

En el último año, el país registró más de 53 mil vehículos asegurados robados, con un promedio diario que refleja la magnitud del problema.

Aunque algunas cifras muestran una ligera disminución, el robo con violencia sigue siendo especialmente preocupante. Tan solo en este tipo de delito se contabilizan decenas de miles de casos al año, muchos de ellos en carreteras.

La AMIS advierte que el robo con violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones en el país. / iStock

Incluso, autoridades y organismos del sector advierten que estas cifras podrían ser mayores debido a la falta de denuncias en algunos casos.

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