¡ÚLTIMA HORA! Trump suspende bombardeos a Irán

A unos minutos de que se cumpliera el ultimátum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió a suspender los bombardeos contra Irán que, según sus advertencias, podrían haber acabado con la civilización en ese país.

La decisión se tomó a cambio de la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Trump estaba decidido a acabar con el pueblo de Irán/AP

Trump suspende ataque tras mediación de Pakistán

Mediante un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que, tras la intervención de Pakistán como intermediario, decidió otorgar una prórroga de dos semanas para alcanzar un acuerdo de paz con Irán y en Medio Oriente.

Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, se lee en el mensaje de Trump.

Propuesta de Irán abre la puerta a un acuerdo

Trump informó que recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, con la que se busca poner fin a los ataques militares que han causado la muerte de civiles y miembros de las fuerzas armadas.

Este es el mensaje integro que Trump publicó para anunciar la cancelación del ataque a Irán/Truth Social

¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, culminó.

De amenaza global a tregua temporal

Este anuncio representa un respiro para el pueblo de Irán y para el mundo, ya que horas antes Trump había amenazado con iniciar un ataque militar de gran escala.

Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionario maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?”, fue el mensaje que publicó por la mañana.

Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora/AP

Dos semanas clave para la paz