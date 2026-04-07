El 85 se declara culpable en EU: ex fundador del CJNG enfrenta sentencia por narcotráfico

El narcotraficante mexicano Eric Valencia Salazar, conocido como El 85, aceptó su responsabilidad por el delito de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, durante una audiencia realizada este 7 de abril de 2026 en una corte federal de Washington.

La comparecencia, que originalmente estaba prevista para la mañana, tuvo que ser reagendada para la tarde del mismo día. Finalmente, el juez James Boasberg validó la declaración de culpabilidad, con lo que el proceso judicial avanzará hacia la etapa de sentencia.

Tras aceptar los cargos, las partes involucradas —defensa y fiscalía— deberán presentar un documento en el que se proponga la pena correspondiente. Será el propio juez quien determine la condena en la audiencia fijada para el 31 de julio próximo.

La sentencia contra el ex fundador del CJNG se dará el 31 de julio de 2026./ RS

¿Qué implica la declaración de culpabilidad de El 85?

Aunque Valencia Salazar enfrentaba únicamente un cargo formal por tráfico de drogas, su decisión de declararse culpable podría abrir la puerta a una posible reducción de sentencia, dependiendo de los acuerdos que logre con las autoridades estadounidenses.

Por ahora, permanece recluido en un centro de detención federal en Filadelfia, Pensilvania, donde espera la resolución final de su caso tras haber sido entregado por México en 2025 junto con otros presuntos integrantes del crimen organizado.

Su traslado a territorio estadounidense formó parte de un operativo más amplio en el que se enviaron a decenas de personas requeridas por la justicia de ese país, principalmente por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Eric Valencia Salazar fue extraditado a EU en 2025 junto a otros presuntos criminales./ RS

¿Quién es El 85 y cómo surgió su influencia criminal?

Originario de Jalisco, Valencia Salazar tuvo un papel relevante en estructuras criminales desde finales de la década de los 2000. Primero colaboró con integrantes del Cártel del Milenio, antes de integrarse a la reorganización que dio origen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante ese periodo, participó en la conformación de un grupo armado que posteriormente sería identificado como Los Matazetas, utilizado en confrontaciones contra organizaciones rivales.

Tras su detención en 2012 y posterior liberación años después, rompió con el CJNG y creó una nueva organización criminal, el Cártel Nueva Plaza, lo que detonó disputas violentas en el estado de Jalisco, especialmente en la zona de Guadalajara.

Su última captura ocurrió en 2022, cuando fue detenido por fuerzas federales en Jalisco. Años después fue trasladado a Estados Unidos, donde ahora enfrenta su proceso judicial tras reconocer su participación en el tráfico de drogas a nivel internacional.