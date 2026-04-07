¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 contempla varios días sin clases en los próximos meses, destacando mayo como uno de los periodos con más suspensiones de actividades.

Uno de los descansos más cercanos será el correspondiente al 1 de mayo, fecha reconocida en México como día de descanso obligatorio por la conmemoración del Día del Trabajo, lo que permitirá a estudiantes y trabajadores disfrutar de un fin de semana largo.

Al caer en viernes, esta fecha se unirá con el sábado y domingo, generando un periodo continuo de descanso que suele ser aprovechado por muchas familias para actividades recreativas o viajes cortos.

El 15 de mayo se suspenderán actividades por el Día del Maestro./ SEP

¿Cuándo será el próximo puente escolar en 2026?

El primer descanso confirmado será el viernes 1 de mayo de 2026, día en el que no habrá clases en escuelas de nivel básico debido a su carácter oficial como jornada inhábil.

Además, durante ese mes se presentarán otras fechas relevantes que impactarán el calendario escolar, lo que convierte a mayo en uno de los meses con mayor número de interrupciones académicas.

Estos descansos están establecidos dentro del calendario oficial de la SEP y forman parte de la organización del ciclo escolar, por lo que no representan días perdidos, sino ajustes previstos en la planificación educativa.

¿Qué otros días no habrá clases según la SEP?

Entre las fechas destacadas se encuentra el 15 de mayo, cuando se celebra el Día del Maestro, jornada en la que se suspenden actividades escolares.

También se contempla el viernes 29 de mayo, correspondiente a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que docentes realizan labores administrativas, por lo que los estudiantes no asisten a clases.

El 29 de mayo no habrá clases por sesión del Consejo Técnico Escolar./ Pixabay

A estas fechas se suma el martes 5 de mayo, día conmemorativo de la Batalla de Puebla, que puede implicar suspensión de actividades en algunos planteles, dependiendo de la entidad.

Más adelante, el calendario incluye otro día sin clases el 26 de junio por Consejo Técnico Escolar, así como jornadas en julio relacionadas con la evaluación final del ciclo.

El ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026, marcando el cierre de un periodo que incluye varios descansos distribuidos a lo largo del año, especialmente en el segundo trimestre.