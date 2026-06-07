¡El más buscado estará en la Catedral! Bandido confirma su participación en Grand Slam México 2026

El Grand Slam México 2026 apenas fue anunciado y ya está dando de qué hablar. Ahora cuenta con una de las estrellas mexicanas más importantes de la actualidad: Bandido confirmó su participación en el histórico evento que reunirá nuevamente a AEW y al Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México.

NOS VEMOS ESTE 5 DE AGOSTO ❤️🔥🔫🌵 https://t.co/6nxVpb9QbX — Bandido🔫🌵 (@bandidowrestler) June 6, 2026

El luchador lagunero era una de las figuras que aparecían en el póster oficial del evento, por lo que su presencia era esperada por los aficionados. Ahora, con la confirmación de su participación, Grand Slam México suma a uno de los talentos más destacados del pancracio nacional.

Bandido llega como una de las máximas figuras de AEW y ROH

El oriundo de Torreón atraviesa el mejor momento de su carrera. Actualmente, ostenta el Campeonato Mundial de ROH y se ha consolidado como uno de los luchadores mexicanos más importantes dentro de All Elite Wrestling.

Bandido campeón en parejas de AEW junto a Brody King | AEW

Durante 2025 firmó un año histórico al convertirse en doble campeón dentro de la empresa, destacando tanto en la división individual como en la de parejas. Además, logró conquistar el prestigioso Diamond Ring de Dynamite, un reconocimiento que lo colocó entre las principales figuras de la promoción estadounidense.

Su crecimiento ha sido tal que incluso ha protagonizado rivalidades de alto perfil, incluyendo enfrentamientos con MJF, quien ha llegado a señalar públicamente que Bandido tiene todo para convertirse en Campeón Mundial de AEW en el futuro.

Bandido levantando el campeonato mundial de AEW | Captura de pantalla de AEW

Grand Slam México reunirá a varias de las mayores estrellas de la lucha libre

La presencia de Bandido se suma a la de otros nombres que aparecieron en el material promocional del evento y que apuntan a formar parte de la función.

Bandido llegando a AEW como doble campeón | AEW

Entre ellos destacan Andrade, Thunder Rosa, Místico y MJF, una combinación de talento que ha elevado la expectativa de los aficionados rumbo a una de las funciones más importantes del año.

Con el regreso de AEW a la Arena México y la presencia de figuras de talla internacional, todo apunta a que Bandido tendrá un papel protagónico en Grand Slam México 2026, evento que promete convertirse en una noche histórica para la lucha libre mexicana.