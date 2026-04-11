Figura del Liverpool con acuerdo verbal para llegar al Tottenham; el requisito es que los Spurs no desciendan

La salida de Andy Robertson del Liverpool es inminente; ahora todo apunta que su nuevo equipo sería el Tottenham, incluso con quien ya hay acuerdo verbal para su fichaje. Sin embargo, el único detalle es que los Spurs no desciendan en esta temporada.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano el lateral escocés han acordado todos los términos del contrato para que llegué una vez finalizada la campaña en Europa; pero la operación se caería si Tottenham no logra la permanencia en la Premier League.

Andy Robertson l X:LFC

Se va una figura del Liverpool

Los Reds han hecho el anuncio de la salida del jugador de 32 años en la que ha permanecido nueve años con una cosecha de dos Premier League y una Champions League con cerca de los 400 partidos disputados desde su llegada en 2017.

Incluso Robertson dejó sus palabras como Red ante el anuncio de su salida: Creo que me siento mejor ahora que está a la vista. Lo más difícil de las últimas semanas y meses es que algunas personas cercanas a mí en el campo de entrenamiento no me conocen y, lo que es más importante, la afición.”

“Cuanto más se acerca, más y más preguntas empiezas a hacerte. Siempre he dicho que la afición es la gente más importante de este club y creo que ahora es el momento de contarles lo que está pasando y que obviamente este será mi último año”, mencionó en entrevista con el club.

Liverpool ante Fulham en Anfield l X:LFC

¿Una salida difícil?

Robertson asegura que la salida es difícil debido al extenso tiempo en el Liverpool: “Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool, ha sido una parte importante de mi vida y la de mi familia durante los últimos nueve años. Pero para mí, los jugadores siguen adelante, los demás siguen adelante; lo que permanece igual es el club y, obviamente, la afición.”

“He pasado nueve años increíbles aquí. Mira, creo que está bien documentado, especialmente durante el último año, he tenido oportunidades de marcharme y no las he aprovechado por lo difícil que es dejar este club. Y no cambiaría eso por nada del mundo”, mencionó.

Andy Robertson se irá del Liverpool l X:LFC